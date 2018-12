Lukas Rietzschel weiss, wovon er schreibt. Er ist selbst 1994 an der sächsischen Ostgrenze zu Polen geboren worden und aufgewachsen. Er lebt – anders als viele seiner Schulkameraden – immer noch in Ostsachsen; in Görlitz/Zgorzelec, der durch die Neisse geteilten polnisch-deutschen Stadt. Rietzschel, der mit 28 Jahren seinen ersten Text in der Wochenzeitung «Die Zeit» veröffentlichte, hat mit dem Roman «Mit der Faust in die Welt schlagen» das Buch zur Stunde geschrieben. Er versucht zu erklären, warum in den Gebieten, in denen erst die Arbeit, dann die Frauen verschwanden, der Rechtsextremismus zu blühen begann.

Alles harte Fakten

Rietzschel nutzt dafür eine Sprache, die so trocken ist wie die Sandwüsten, die der Tagebau zurücklässt, wenn der Boden ausgebeutet ist. Keine Gefühlsworte gibt es darin, kaum Adjektive, nie Beschreibungen von Emotionen. Alles sind harte Fakten, scheinbar. Denn es ist die Realität der Jugendlichen. Sie sehen nicht, dass etwa das Dorf Neschwitz, in dem Rietzschel das Geschehen ansiedelt, ein schmuck saniertes Schloss und einen Barockpark hat. Sie sehen nur, was ihnen die Gegend an Zukunft bietet. Und da sieht es grau aus, aschgrau. Je länger, je mehr.