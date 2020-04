Die Zeitung macht Platz für die Kunst

Die Serie «Kunst in der bz» ist ein gemeinsames Projekt dieser Zeitung mit dem Kunstmuseum Basel und dem Kunsthaus Baselland. Vom 16. April bis 4. Juni haben Künstlerinnen und Künstler jeweils am Donnerstag eine Carte blanche für die Gestaltung einer ganzen Zeitungsseite. Als Auftakt zeigen wir ein Werk von Gerda Steiner und Jörg Lenzliner, das eigens für die Serie entworfen wurde. Das Künstlerpaar lebt und arbeitet in Langenbruck, Baselland. In ihren ausufernden, schwebenden und immens verspielten Installationen heben sich die Grenzen zwischen Zivilisation und Natur auf.

Sie verzaubern Austellungsbesucher weltweit, in Melbourne oder Rio de Janeiro, in Tokyo oder Rotterdam. In Basel zeigten die Künstler 2016 die Freiluftinstallation «Totentanz» in Zusammenarbeit mit der Predigerkirche. 2018 präsentierte unter dem Titel «To Early to Panic» das Museum Tinguely die bisher grösste Ausstellung der beiden Künstler. (bal)