Mit ihrer Picasso-Ausstellung lockt die Fondation Beyeler in Riehen täglich Tausende Besucher an. Für eine Person dreht sich der Spiess um: Picasso kommt zu ihm nach Hause.

Dass das Werk überhaupt die Sammlung Beyeler verlassen konnte, liegt an seinem hervorragenden Zustand. Es wurde schon an Museen in Paris, Moskau oder Wien ausgeliehen, war also transportfähig, weshalb man sich zum Experiment bereit erklärte. Unter entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen wurde es von Riehen nach Wettingen transportiert.

Für Bauer Benz war klar, dass er das Bild in seiner Scheune aufhängen wollte. Diese Idee verhalf ihm zum Gewinn des Wettbewerbs. Benz möchte das Gemälde nicht alleine anschauen. «Wir werden Nachbarn, befreundete Landwirte, Kinder und Verwandte einladen», hat Benz schon im Vorfeld «20 Minuten» verraten.

Für die Hängung zeichnen die Spezialisten der Fondation Beyeler verantwortlich. Für die Sicherheit die Swisscom. Diese hat in den Bilderrahmen diverse Sensoren eingebaut. So wird etwa die Raumtemperatur konstant überwacht. Auch die Luftfeuchtigkeit spielt eine Rolle. Und falls jemand auf die Idee kommen sollte, mit dem Bild abzuhauen, käme diese Person nicht weit: Die kleinste Bewegung wird registriert und übermittelt.

Auf das Risiko angesprochen, ein solches Werk in einen fremden Stall zu geben, sagte Museumsdirektor Sam Keller schon im Vorfeld: «Wir vertrauen auf den neusten Stand der Technik, aber auch auf die Menschen.»