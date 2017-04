Die Handlung baute sich nur sehr langsam auf, und der Autor schweift in der Erzählung ständig ab. So bekommen wir Einblicke in das langweilige Berufsleben von Fischer als Buchhändler, seine Vergangenheit und sein Liebesleben. Die Charaktere sind allesamt mehr oder weniger sympathisch. Fischers Lieblingsbeschäftigung ist das Herumliegen, was der Autor sehr gerne betont. Fischers Männlichkeit wird aber auch immer wieder vollkommen zusammenhanglos erwähnt. Ob das Humor sein soll? Vielleicht ist Fischer nicht der sympathischste Protagonist, aber einzigartig ist er ganz sicher.

Gsöllpointner, Kripo-Kommissar bei der Basler Polizei und Fussballkollege von Fischer, wirkt an vielen Stellen hoffnungslos überfordert, und trotz Überstunden und aufgebrauchten Nerven scheint er nichts zur Lösung des Falls beitragen zu können. Er tat mir teilweise ziemlich Leid. Der Riehener Autor Wolfgang Bortlik hat somit authentische, wenngleich sehr aussergewöhnliche Protagonisten erschaffen.

Besonders gefallen hat mir der letzte Abschnitt: Viel Spannung, keine Abschweifungen und neue Motive haben die Handlung gut abgeschlossen. So soll ein Krimi sein! Der Handlungsort trug ebenfalls dazu bei, dass mich das Buch oftmals unterhalten konnte. Ich konnte dadurch die Handlung noch besser nachvollziehen, da ich selbst schon an den Mordplätzen stand. Wie oft lese ich ein Buch, welches in Basel spielt?

Trotzdem hat mich «Blutrhein» nicht vollständig überzeugen können. Der Einstieg fiel mir nicht leicht, und es dauerte zu lange, bis Spannung aufkam. Die Abschweifungen störten mich persönlich, sie nahmen mir den Spass an gewissen Stellen. Es fehlte eine ständig anhaltende Spannung und verschiedene Verdächtige.

Ich mag es, wenn ich mir bei einem Krimi Gedanken machen, verschiedene Verdächtige und Motive abwägen kann und am Ende überrascht werde. Letzteres wurde ich allerdings. Die Haupthandlung, besonders die Auflösung, gefiel mir gut. Ich hätte nicht damit gerechnet und wurde auf den letzten Seiten regelrecht gefesselt.

Von mir eine Empfehlung an alle Krimi-Liebhaber und solche, die gerne ein Buch ihn bekannten Kulissen lesen möchten. Neueinsteigern ins Krimigenre rate ich jedoch ab, «Blutrhein» zu lesen.

Blutrhein Wolfgang Bortlik, Gmeiner Verlag 2017, 284 Seiten. Im Buchhandel oder online für 17.90 Franken.