Das DOCK ist seit 2009 an der Klybeckstrasse 29 domiziliert. Die Leiterin Ruth Buck versteht die kleine Institution als Archiv-, Diskurs- und Kunstraum für das Schaffen in der Region. Das Archiv beinhaltet derzeit Dokumentationen zu 270 Künstlerinnen und Künstlern aus Basel und Baselland. Zum einen in alphabetisch geordneten Schachteln, zum andern online. Damit gewährt das Projekt Einblick ins aktuelle Kunstgeschehen und in die jüngste Basler Kunstgeschichte. Zudem sind im Archiv Videodokumentationen aller Performances, die im Basler Kunstraum Kaskadenkondensator von 1998 bis 2008 aufgeführt wurden, einsehbar.

Einmal im Monat lädt DOCK zur Diskussion mit Fachleuten, Künstlerinnen und Künstlern. Dieses Jahr zum Thema «Strategien einer kulturellen Nachhaltigkeit». Und dann ist da noch der Kunstraum, der durch seine Offenheit zur Strasse hin geprägt ist. Acht Mal im Jahr werden Kunstschaffende eingeladen, zu einem offen formulierten Thema Werke zu realisieren. Dieses Jahr lautet es «Display This Play».

Die aktuelle Ausstellung «Transformat Kleinbasel» läuft noch bis am 27. Juli. Am Dienstag 11. Juli findet dazu um 19 Uhr eine Diskussion statt. www.dock-basel.ch. (bal)