Ab da ist Ulli Lust (sie nennt sich mittlerweile beim Mädchennamen ihrer Mutter) angekommen – nicht nur karrieremässig, sondern auch künstlerisch. Die Zeit der Schmierzettel ist vorbei, Lust hat mittlerweile Grafikdesign studiert, den Onlineverlag Electrocomics gegründet und zusammen mit dem Comiczeichner Kai Pfeiffer die Comicreportagengruppe Monogatari ins Leben gerufen.

Wo Worte nicht hinkommen

Hier liegt Lusts zweites Steckenpferd: Reportagen. «Ich interessiere mich für den normalen Menschen», sagt sie, mittlerweile im zweiten Stock der Ausstellung angekommen. Neben einer Bildreportage aus Holland hängen hier Nahaufnahmen von Menschen, die Lust bei sich in der Nachbarschaft im Prenzlauerberg beobachtet hat. Die Gesichter bewegen sich abseits vom Mainstream, von gängigen Schönheitsidealen: Grosse Nasen, fliehende Kinne, abenteuerliche Zahnstellungen. «Viele meinen, das seien Karikaturen. Dabei sehen Menschen genau so aus!»

Die Künstlerin hat keine Lust, wirklichkeitsferne Ideale wiederzugeben, sie bevorzugt eine Art des Zeichnens, die gleichzeitig schonungslos und liebevoll ist, die sich nah am Mensch bewegt.

Das mag abgedroschen klingen, aber wer sich Ulli Lusts Zeichnungen ansieht, weiss, was gemeint ist: In ihren fast brutalen Strichen steckt eine Energie, die nicht nur Abbild ist. Ulli Lust zeichnet keine Figuren, sondern Seelen.