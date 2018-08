Keine Frau hat das Rennen gemacht, auch wenn der "Tages-Anzeiger" schon im Mai kolportierte, dass Barbara Frey in ihre Heimatstadt zurückkehren würde. Nein, die Findungskommission unter Präsidentin Caroline Barthe hat sich für die Verpflichtung von Benedikt von Peter ausgesprochen und damit die Vermutungen der bz bestätigt.

Der 41-Jährige leitet seit 2016 das Theater Luzern, ebenfalls ein Dreispartenhaus, bei dem er einen Generationenwechsel vollzog. Wo er mit seiner Begeisterung und seiner Expertise mit spartenübergreifenden Arbeiten Publikum und Kritiker erfreut hat.

Dass er Emotionen zu entfachen weiss, hat Benedikt von Peter schon an seinem vorherigen Arbeitsplatz, dem Theater Bremen, gezeigt. Er leitete die Opernsparte und überraschte, ja, polarisierte auch mit seinen Interpretationen alter Klassiker: "La Bohème" etwa präsentierte er ganz ohne Frauen, "La Traviata" als Monolog einer gescheiterten Marilyn. "Benedikt von Peter suchte in seinen Inszenierungen stets das Aussergewöhnliche, fernab der gewohnten Interpretationen", hielt die norddeutsche Kreiszeitung vor seinem Abschied anerkennend fest. 2015 wurde er für seinen Mut und seine Arbeit mit dem mit Kurt-Hübner-Preis ausgezeichnet.

Er gilt als Erneuerer des Theaters

Einen neuen, frischen Blick verspricht man sich denn auch in Basel vom 41-Jährigen, der als Theatererneuerer gilt. 1977 in Köln geboren, studierte er in Bonn Musikwissenschaft, Germanistik, Jura und Gesang. Nach einigen Jahren in der Freien Szene inszenierte er unter anderem in Häusern in Berlin, Hannover und Frankfurt. Auch das Basler Publikum konnte sich schon einen Eindruck seiner Handschrift verschaffen: 2009 inszenierte er Francis Poulencs "Dialogues des Carmélites" und 2011 Richard Wagners "Parsifal", wo er das Premierenpublikum mit seiner vierstündigen Inszenierung spaltete, indem er das Warten auf Erlösung, diesen Stillstand, regelrecht zelebrierte.

Dass er in der Oper gerne mit Mitteln des Erzähltheaters arbeitet, gehört zu den Qualitäten, die die Findungskommission überzeugt haben, auch seine ganzheitliche Bespielung von Theaterräumen, seine Sozialkompetenz und Teamfähigkeit machen ihn für das Theater Basel zur "idealen Führungsperson", wie der Verwaltungsrat mitteilt.

Damit er seine Tätigkeit als Intendant auf die Saison 2020/21 wahrnehmen kann, bedurfte es des Goodwills des Luzerner Theaters. Sein Vertrag wäre eigentlich erst ein Jahr später ausgelaufen.