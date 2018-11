Auszug aus einer Rede für frisch diplomierte College-Studenten:

Adressiert an die hoffnungsvolle Jugend, hat der hoffnungslose David Foster Wallace eine einzige Rede gehalten: 2005, vor dem Abschluss-Jahrgang des Kenyon College in Ohio. Damals sagte er, das Leben «dreht sich um die Frage, wie man dreissig oder sogar fünfzig Jahre alt wird, ohne sich die Kugel zu geben». (Foster Wallace hat sich mit 46 erhängt.) Es gehe darum, wie man die alltägliche Ödnis erwachsener Banalität durchquere. Was Foster Wallace damit meint, zeigt u. a. dieser Textauszug: «Sie stehen morgens auf …, schuften neun oder zehn Stunden lang, und bei Feierabend sind Sie müde und gestresst und wollen nur noch nach Hause …, wollen dann früh in die Falle, weil das Ganze am Tag darauf ja von vorn losgeht. Aber dann fällt Ihnen ein, dass Sie nichts im Haus zu essen haben …, also müssen Sie nach Dienstschluss erst mal zum Supermarkt fahren. … Wenn Sie den Supermarkt endlich erreichen, ist er brechend voll …, und im Laden herrscht dieses scheussliche Neonlicht, überall dudelt diese leidige Kaufhausmusik oder Kommerzpop, und Sie wünschen sich ans andere Ende der Welt.

Aber Sie müssen Ihren schrottigen Einkaufswagen an all den anderen erschöpften, hektischen Leuten vorbeimanövrieren, und die Tapergreise bewegen sich im Tempo der Kontinentaldrift, und verpeilte Leute und ADHS-Teenager blockieren die Gänge. … Und wenn Sie zu guter Letzt alle Zutaten fürs Essen beisammenhaben, stellt sich heraus, dass nicht genug Kassen offen sind.

Schlussendlich müssen Sie … mit dem Einkaufswagen und dem eiernden Rad, das immer so nervtötend nach links zieht, draussen über den ganzen überfüllten, holprigen, zugemüllten Parkplatz und die Tüten möglichst so im Wagen verstauen, dass nicht alles rausfällt und auf der Heimfahrt im Kofferraum herumkullert.

Wer zum Teufel sind diese ganzen Leute, die mir im Weg stehen? Und wie abstossend die meisten von denen aussehen, und wie dämlich, strohdoof, bräsig und nicht menschlich sie in der Kassenschlange wirken, oder wie grob und unhöflich es ist, dass sie mitten in der Schlange lauthals in ihre Handys sprechen …

Ich kann mich aber auch mit der Wahrscheinlichkeit befassen, dass alle anderen in der Kassenschlange genauso genervt und frustriert sind wie ich …, dass ich faktisch ihnen im Weg stehe.»