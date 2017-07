Jeden Tag um halb zwei wird abgedrückt. Dann sondert die «Cloaca Quattro» im Ausstellungssaal das aus, was sie nach zwei täglichen vegetarischen Mahlzeiten produziert hat: eine künstlich erzeugte Kackwurst. Und das unter erhöhter Geruchsbelästigung für die Umstehenden, die die offenen Einzelteile der Maschine betrachten: Häcksler, Schläuche, Leitungen, eine Waschmaschine, Motoren.

Die Maschine gehört zu einer Serie des belgischen Konzeptkünstlers Wim Delvoye (geboren 1965), der den menschlichen Verdauungstrakt von Mund bis After unter Laborbedingungen nachbilden lässt. Salzsäure, Enzyme und andere Stoffe werden beigemischt, das Ganze vermengt und durchgeknetet – genauso wie im richtigen Leben.

Kritik am Kunstbetrieb

Die Werkserie mit den bisher zehn Kloaken hat mit der Zeit eine Miniaturisierung durchgemacht: Nahmen die ersten Exemplare noch fast so viel Raum wie ein kleines Labor ein («Cloaca New & Improved»), finden sie später in einem Reisekoffer Platz («Cloaca Travel Kit»). Für seine Maschinen ist Delvoye in der Kunstszene seit Jahren bekannt, um nicht zu sagen berüchtigt. In den Anfangsjahren hatte der Konzeptkünstler zur Finanzierung noch selbstgezeichnete Anteilscheine verteilt und die fäkalen Endprodukte, eingeschweisst in Plexiglas, an Sammler verkauft – heute tut er das nicht mehr.

Was die Verdauungs-Apparate aussagen, könnte Stoff für manche Diskussion hergeben: Ahmen sie metaphorisch die Produktion von Kunst nach? Machen sie sich über den Kunstbetrieb lustig? Oder sind sie eine Provokation, eine Anklage an den Kommerz und Konsum unserer Gesellschaft? Von allem ein bisschen. Die belgischen «Cloacas» haben jedenfalls das Interesse der Verantwortlichen des Tinguely-Museums geweckt, sagt Vizedirektor und Kurator Andres Pardey, der für den Künstler eine Retrospektive seines bisherigen Werks zusammengestellt hat. Ein Oeuvre voller Ironie und Witz, aber auch von Nachdenklichkeit und Kritik.

Tattoos an Mensch und Schwein

Denn neben aller Verspieltheit samt Anleihen aus der Popkunst kommen hier auch die ernsthaften Seiten des Künstlers zur Geltung: Etwa die Frage, ob Dinge, die der Mensch technisch herstellen kann, auch nötig und wünschbar sind. Bei den «Cloacas» ist die Sache wohl klar.

Nicht weiter verfolgt hat Delvoye sein Projekt, sein eigenes Gesicht chirurgisch auf den Kopf eines Hundes zu verpflanzen. Doch die Probleme sind benannt. Die Geburt des Klonschafs Dolly und das «Human Genome Project» in den Neunzigerjahren hätten den Künstler stark geprägt, sagt Pardey. Als künstlerische Bezugsgrössen seines Werks nennt der Kurator vor allem Marcel Duchamps «Ready-mades» und die Surrealisten.

Fragen zu Kunst und Moral kommen auch auf, wenn Delvoye – wie an den ersten Tagen der Ausstellung – Tim in Körpergrösse dasitzen liess, einen Mann, der seine tätowierte Haut an den Künstler und später an einen Sammler verkauft hat. Tim musste sich verpflichten, das Tattoo-Kunstwerk mit Totenschädel und Madonna einige Wochen im Jahr zu präsentieren; jetzt sitzt er gerade woanders.

Zu reden gab auch, als Delvoye Schweine in China tätowierte, nach ihrem Tod häutete und ausstopfte und sie dann auf dem Kunstmarkt anbot. «Kunst muss schockieren», ist der Leitsatz des Flamen.

Ornament über alles

Mit Vorliebe lässt der Künstler auch Alltagsgegenstände verändern, nachbauen und sie mit fremden Materialien kombinieren, was in der Ausstellung überraschende Einblicke ergibt: Eine Baustelle aus indonesischem Teakholz, Bügelbretter mit altdeutschen Wappen oder weisse Gasflaschen, die mit blauer Fayencenmalerei überzogen sind.

In einem dunklen, sakral wirkenden Raum wird der Clou erst auf den zweiten Blick sichtbar: Die Kirchenfenster bestehen aus Röntgenbildern erotischen Inhalts. Und dann hat der Konzeptkünstler, der in seinem Atelier in Gent strenge Massgaben für seine Projekte vorschreibt und diese von Handwerkern und Technikern rund um die Welt ausführen lässt, auch seine ästhetischen Vorlieben.

Viele der Verfremdungen von bekannten Objekten übernehmen eine (neo-)gotische Formensprache, die er über alle anderen stellt, wie Pardey über den Künstler erzählt: «Es gibt für ihn nur die Gotik, die er gelten lässt. Und das Ornament bedeutet für ihn, entgegen dem Diktum des Wiener Architekturkritikers Adolf Loos, kein Verbrechen.» Sondern eher eine Einladung zum provokativen Verändern und Spiel mit den Dingen dieser Welt – seien es die grossen, handgeschnitzten Lastwagenreifen oder der monumentale Zementtrucker aus lasergeschnittenen Stahlplatten, der auf dem Rasen vor dem Museum steht. Das sieht aus wie die wiederaufgebauten Trümmer einer zusammengestürzten mittelalterlichen Kathedrale.