Die Slam-Poetin, Stand-up-Comedian, Kabarettistin, Kolumnistin und Moderatorin Hazel Brugger ist 1993 im kalifornischen San Diego geboren. 2013 gewann sie den «Schweizer Meister»-Titel im Poetry-Slam bei den vierten Poetry-Slam-Meisterschaften. 2015 startete sie ihr erstes abendfüllendes Kabarettprogramm und seit 2016 gehört sie als «Aussenreporterin» zum Team der ZDF-«Heute-Show». 2017 gewann sie den Kabarett-Preis Salzburger Stier für die Schweiz. Bruggers Kolumnen erschienen in Buchform unter dem Titel «Ich bin so hübsch». Am Freitagabend hatte ihr neues Soloprogramm «Tropical» am Luzerner Kleintheater Premiere und tourt nun durch die ganze Schweiz. (sk)