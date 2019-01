Sie ist die schillerndste Hotelbesitzerin der Schweiz. In Russland geboren, wanderte sie zuerst nach Wien aus und studierte Choreografie und Tanz an der Kunstakademie und machte sich dort als «Vedette», wie sie betont, einen Namen. Keine Tänzerin sei sie gewesen, sondern ein Star.

Durch ihre Heirat mit Caspar Manz stieg Ljuba Manzin die höchsten Kreise der Wirtschaft in der Schweiz auf und leitet nun seit vielen Jahren die Hotelkette Manz Privacy Hotels Switzerland.

Die heute 78-Jährige begann ihre Tanzkarriere in Russland, wo sie eine Ballettschule besuchte. Danach studierte sie in Wien an der Kunstakademie. «Es gibt viele Tänzerinnen, aber ich habe Tanz und Choreografie studiert, ich bin nicht nur ein bisschen rumgehüpft. Das ist der Unterscheid. Wenn man tanzen kann, dann verdient man damit auch Geld», sagt Manz.

Die heutige Hotelmanagerin weiss nicht nur zu tanzen, sondern auch zu polarisieren. Angesprochen auf die Frage, was sie von der Me-Too-Bewegung hält, antwortet sie: «Ich gehöre nicht zu den Me-too-Girls. Ich finde das eine Katastrophe. Heute steigt ein Mann nicht alleine mit einer Frau in den Lift. Sie könnte ihn ja später verpetzen und sagen, er hätte sie unanständig berührt.»

Für Manz ist das Ganze eine Hysterie. «Die Hormone zwischen einer Frau und einem Mann müssen doch fliessen, das Ying und Yang muss hin und her gehen. Man schaut sich an, man lächelt sich an.»

Zwei Heiraten, die für Aufruhr sorgen

Durch die Heirat mit Caspar Manz wurde Ljuba Manz in eine Welt katapultiert, die von Männern dominiert wurde. «Zu dieser Zeit wurde die Schweiz vorwiegend von Männern regiert, die alle durch die Mitgliedschaft im Reitklub, im Jagdklub und natürlich durchs Militär miteinander bekannt waren und einander aushalfen. Als Frau in diese Gruppe hineinzukommen, damit sie auch nur ein bisschen Informationen bekommt, war ein Ding der Unmöglichkeit», so Manz. Es sei sehr schwierig gewesen, in die Wirtschaft hineinzuhören, ganz zu schweigen mitzureden.

Im Laufe der Jahre übernahm Ljuba Manz eine immer gewichtigere Rolle im Konzern ihres Mannes. Heute beschäftigt sie in der Führungsriege ihres Konzerns sowohl Männer wie auch Frauen. «Ich finde es diskriminierend, Frauen als eine Quote zu betrachten. Für mich zählt die Leistung. Je nachdem wer die Leistung erbringt, der gehört in den Staat, der gehört in die Regierung. Ob Mann oder Frau, sollte sekundär sein.»

Sie spricht auch vom Aufruhr der entstand, als die sie damals als junge Russin den verwitweten Caspar Manz heiratete. «Mein Mann war damals seit zwei Jahren verwitwet. Er hatte vier kleine Kinder aus erster Ehe, fünf Pferde und ein Geschäft, dass er erst vor kurzem aufzubauen begonnen hatte. Er war komplett verunsichert und unsicher, wohin die Reise gehen würde. In dieser Situation lernte er mich kennen. Ich hatte damals schon einige Jahre ein Geschäft geführt, hatte schon die Managerschule hinter mir und wusste, wie man ein Unternehmen struktuiert und aufbaut. Das hatte er gespürt und sich dann in mich verliebt. Man weiss ja nie was Liebe ist, aber es ist in der Regel das, was der andere hat, was einen anzieht. Oft ist es dabei das Gegenteil von sich selbst.»

Sehen Sie hier die Sendung TalkTäglich mit Ljuba Manz in voller Länge: