Dass gute Mädchen in den Himmel kommen und böse überall hin, entlockt heutigen Mädchen nur noch müdes Gähnen. Frauenstreiktag? LOL (lough out loud). Öffentlich BHs verbrennen? OMG (oh my god)! Schliesslich gelten die gleichen Rechte für Frauen wie Männer. Nur im Detail hapert es noch. Etwa, wenn Männerlöhne dazu neigen, höher auszufallen, oder Männerschlaf dazu, gegen nächtliches Schoppenkochen resistent zu sein. Darum kann etwas Fitness in Sachen Feminismus selbst heute nicht schaden.

Vor allem nicht, wenn sie sich so amüsant absolvieren lässt wie mit dem Comic «Unerschrocken». Er erzählt von 15 mutigen Frauen quer durch die Geschichte, angefangen bei der Gynäkologin Agnodike, die sich im antiken Athen als Mann verkleidete, um Gebärende behandeln zu können (den Frauen war der Arztberuf verboten). Bei C wie Clémentine Delait, die sich entschied, zu ihrem Bartwuchs zu stehen und die Bar «zur bärtigen Dame» eröffnete, ist das Buch noch lange nicht zu Ende – und das ist gut so. Denn Feminismus war noch nie so unverbissen und lustvoll wie in diesem grossartigen Buch.

Da könnten Jungs glatt neidisch werden, selbst die berühmt-berüchtigten unter ihnen wie Rotkäppchens Wolf oder der weisse Hai. Also gründen sie zwecks Imagekorrektur den Club der guten Jungs. Zugegeben, das Projekt harzt anfänglich ein wenig. Zu oft funkt der Instinkt dazwischen, wenn es gilt, ein kleines Kätzchen zu retten statt zu fressen. Aber spätestens beim Hochsicherheits-Hundezwinger laufen die «guten Jungs» zu Hochform auf – und ebenso die mit Comic-Elementen gespickte Geschichte.

Pénélope Bagieu: «Unerschrocken» Ab 10 Jahren. Reprodukt.

Aaron Blabey: «Böse Jungs». Ab 9 Jahren. Baumhaus.

Für kleine Kosmopoliten