«Hure» steht in der Betreffzeile. Im Mail darunter nur der eine Satz: «Jetzt weiss endlich jeder, wer du wirklich bist.» Der Absender ist anonym, doch es ist klar, von wem das Mail stammt.

Die Aussage stimmt jedoch nicht. Soeben hat die Ich-Erzählerin in Zadie Smiths fünftem Roman «Swing Time» ihr Leben vorbeiziehen sehen: «Ich sah all meine Lebensjahre auf einmal, allerdings nicht ordentlich gestapelt, Erfahrung auf Erfahrung, sodass ein tragfähiges Etwas daraus entstand – im Gegenteil. Mir wurde eine Wahrheit offenbar: dass ich immer versucht hatte, mich an das Licht anderer anzuschliessen. Ich erlebte mich als eine Art Schatten.»

Sie trafen sich 25 Jahre zuvor bei den Tanzstunden, die in der Kirche ihres Quartiers im Norden Londons angeboten wurden: Tracey und die namenlose Ich-Erzählerin. Zwei siebenjährige Mädchen, die wie «zwei Eisenspäne» vom selben Magneten angezogen wurden. Der Grund: «Wir hatten den identischen Braunton, als hätte man ein Stück hellbraunen Stoff durchgeschnitten».

Abgesehen vom Hautton gleichen sich die Mädchen allerdings nicht. Tracey hat eine weisse Mutter, die sie mit Spielzeugen und Markenkleidern überschüttet. Ihr jamaikanischer Vater geht im Gefängnis ein und aus. Die Eltern der Erzählerin sind «falsch rum». Ihr Vater ist weiss und arbeitet als Postbeamter, ihre jamaikanische Mutter ist Feministin mit politischen Ambitionen. Von der Verbindung ihrer Tochter zu Tracey hält sie gar nichts. Glücklich und grausam zugleich eröffnet sie der Tochter, dass deren Plattfüsse jeglichen Traum von einer Karriere als Tänzerin vereiteln. Lernen soll sie, und den schwarzen Körper mit dem Rhythmus im Blut vergessen. In der Bildung sieht die Mutter den einzigen Weg zum sozialen Aufstieg.

Vorbild Madonna

So weit, so gut die Ausgangslage des klassischen Bildungsromans. Und tatsächlich: Die hübsche, talentierte Tracey gewinnt ein Stipendium an der Musical-Schule. Die Ich-Erzählerin verbaut sich aus Trotz gegenüber der Mutter eine gute Ausbildung, macht doch noch einen Abschluss und wird Assistentin der erfolgreichen Pop-Diva Aimee, die nach dem Vorbild von Madonna gezeichnet ist.

Damit weitet sich die Anlage zur Dreierkonstellation. Tracey erhält in der Pop-Diva einen Counterpart. Und das Buch gewinnt eine globale Dimension. Der Roman stellt die Kinder- und Jugendjahre der Freundinnen einander gegenüber. Londons Norden, wo die Mädchen aufwachsen, spiegelt sich in einem westafrikanischen Land, das als Gambia zu erkennen ist. Dort spendet die Pop-Diva Aimee Geld für den Aufbau einer Mädchenschule.

Fulminantes Debüt

Rasse, Klasse, Geschlecht sind die Themen der 41-jährigen jamaikanisch-britischen Autorin, die mit ihrem Debüt «Zähne zeigen» im Jahr 2000 mit nur 24 Jahren fulminant die Bühne der internationalen Literatur betreten hat. In ihrem neuen Buch fächert sie diese Themen zu einer weltumspannenden Auslegeordnung auf, die in ihrer Breite allerdings überfordert. Ob das Absicht ist?

Tracey hat «den Rhythmus in jeder einzelnen Zelle», schreibt die Erzählerin bewundernd über die Freundin. Durch ihre Augen sehen wir, wie das Mädchen seinen Traum, ein Star im Showbusiness zu werden, verfolgt. Und doch ist allein die Tatsache, dass sie es überhaupt einmal auf eine Bühne schafft, schon als Erfolg zu werten. Statistisch gesehen viel höher ist für sie die Wahrscheinlichkeit einer Zukunft als alleinerziehende Mutter. Es wird Traceys Schicksal werden: Nach dem Tod ihrer eigenen Mutter und dem Wegfall von deren Unterstützung muss sie ihren Traum aufgeben.

Besser gelingt es der weissen Aimee, sich an die Spitze der Gesellschaft zu stellen. Auch sie stammt aus sozial benachteiligten Verhältnissen und sieht es als Verpflichtung, mit privatem Engagement in den Lauf der Welt einzugreifen. Wie Entwicklungshilfe guten Intentionen zuwiderlaufen mag, ist bekannt. So edel Aimees Wille scheint, in eklatantem Widerspruch dazu steht die Tatsache, dass sie sich mit ihrer Assistentin eine moderne Form der Sklaverei leistet. Als diese es wagt, sich zu widersetzen, wird sie auf ihren Platz verwiesen und vor der Weltöffentlichkeit geschmäht.

«Jetzt weiss endlich jeder, wer du wirklich bist» – die Erzählerin wusste bis anhin selbst nicht, wer sie war und was sie im Leben wollte. Obwohl sie in der ersten Person spricht, war ihr «Ich» eine Leerstelle, die sich durch ihr «Anderssein» füllt – in England wird sie als «Schwarze» wahrgenommen, in Afrika als «Weisse». Smith versucht, diese schwierige Suche nach einer postkolonialen Identität in ihrem Roman erzählerisch umzusetzen. Was konzeptuell überzeugt, ist als Leseerfahrung zumindest gewöhnungsbedürftig.