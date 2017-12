Die Natur ist geduldig. Ihr ist es egal, ob wir sie als Paradies sehen oder als unwirtliche Hölle. Sie wird uns eh überleben. Wir Menschen sind dagegen in einer ungemütlichen Lage. Wir sind Teil der Natur und doch irgendwie nicht. Wir verehren sie und zerstören sie zugleich. Meist benützen wir das Auto, den Zug, das Flugzeug, um ihr so richtig nah zu kommen. Die Touristiker erfinden dieses Paradies für uns immer wieder neu.

Dabei ist sie alt diese Sehnsucht, vollends in der Schöpfung aufzugehen. Die Dichter singen seit Menschengedenken ein Lied davon. Ein wichtiges und wortgewaltiges hat Friedrich Hölderlin geschrieben. Sein 1799 vollendeter «Hyperion» ist ein Musterbeispiel für einen Suchenden, der von Natursehnsucht getrieben ist.

Nachdem sowohl sein revolutionärer Kampf für eine gerechte Gesellschaft als auch seine Liebe zu Diotima gescheitert ist, zieht Hyperion sich auf eine griechische Insel zurück. Von dort aus erzählt er sein Leben und feiert die Natur hymnisch als gotterfüllten Raum.

Was erzählt uns die Natur?

Der in Basel lebende, aus Griechenland stammende Choreograf und Performer Kiriakos Hadjiioannou und der aus Genf stammende Tänzer Fabrice Mazliah haben sich Hölderlins Briefroman als Ausgangspunkt genommen. Mit ihrem Tanzensemble und den Musikern und Musikerinnen des Ensemble Modern gingen sie auf Forschungsreise in die Natur. In eigens verfassten Monologen reflektieren sie ihre Erfahrungen, die sie beim Versuch gemacht haben, dieser näher zu kommen.

Eine Tänzerin berichtet davon, dass ihr der Zugang zur erhabenen Stille durch das Getöse der eigenen Gedanken versperrt wird. Sie stellt fest: Mit der Natur ist es wie mit Bildern. Wir können sie noch so lange anschauen, wir werden nicht Teil davon. Was erzählt uns die Natur? «Nichts» ist die ernüchternde Antwort. Da bleibt als Versuch, die mystische Aufhebung des Ich im Sex, im Tanz, im Rausch zu suchen. Aber auch sie dauert nur so lange an, wie der tanzende Sufi sich im Kreis dreht.

Während die wenigen Texte der Naturerfahrung klare Konturen geben, ist die Choreografie schwer zu entschlüsseln. Zu Beginn markiert eine weisse Plane die unberührte Natur. Die Tänzer mühen sich an ihr ab, kriechen ihr unter die Haut und verschwinden mit ihr. Die verbliebenen schwarzen Quader werden zum Laufsteg, zum Thron, zur Burg. Aus Kohlebrikkets werden Türmchen geschichtet und zu Fall gebracht.

Das Ensemble eigne sich kritisch-verfremdend die Aporien Hyperions an, heisst es im Programmheft. Seine Isolation, die Höhenflüge von Geist und Lust, die Hoffnung nach der Niederlage. Für den im Hölderlinschen Textgebirge Unbewanderten bleibt da leider Vieles unlesbar.

Aber wo das Auge nicht weiterkommt, trägt das Ohr den Betrachter über die 90 Minuten hinweg. Die teilweise improvisierte Komposition des Ensemble Modern macht Krieg und Mühsal, Naturklänge und Sphären extatischen Einsseins emotional erfahrbar. Und so ist es mit dieser Inszenierung ein wenig, wie mit der Naturbetrachtung. Sie betört, ist schön. Am Ende jedoch lässt sie uns doch Aussen vor.

