Die Menschen, sagt Marx, «denken» ihr Leben nicht, sondern sie «produzieren» es im «Stoffwechsel mit der Natur». Sie durchschauen diesen Prozess nicht, aber das soll nicht so bleiben. Von Hegel lernte Max noch zwei wichtige Dinge. Die Natur eignet sich der Mensch an in der «Arbeit» – und wird sich so erst seines Menschseins inne. Und die Geschichte, sagt Hegel, ist nicht eine Aufeinanderfolge von Geschehnissen, sondern «Fortschritt im Bewusstsein der Freiheit» – oder wie Marx es sah: sich selbst aufklärende Praxis.

Bewegungsprinzip Kapital

Zurück zum «Kapital». Es geht um das Auffinden des Prinzips. Wie in Hegels Interpretation der Geist die Geschichte treibt, ist es für Marx das Kapital (oder der Privatbesitz), das alles bewegt. Das Kapital hat eine in ihm wohnende Tendenz, sich ständig zu vermehren (die Akkumulation). Das klingt abenteuerlich, aber bereits der Urvater der Ökonomie, Adam Smith, sah nur in einer wachsenden Wirtschaft eine gesunde. Stagnierende Ökonomien sind krank. Diese Dynamik führt irgendwann zu unerwünschten Folgen.

Man hört oft, Marx habe gar nicht so viel Neues gebracht im «Kapital». Er übernimmt die gängige Sicht des Wirtschaftsprozesses: Produktion, Tausch, Gewinn und Verlust. Aber er muss dauernd das «Wesen» hinter den Phänomenen suchen. Das fängt an mit dem Begriff der Ware, denn alle Dinge werden im kapitalistischen Produktionsprozess zu Waren: Sie werden produziert zum Zwecke des Tauschs. Marx sagt: Getauscht wird auf der Basis des Tauschwerts. Der muss nicht identisch sein mit dem Gebrauchswert oder dem «Nutzwert».

Wichtig wird das, weil die Ökonomen – nicht nur Marx – auf die Idee kamen, der «eigentliche» Wert eines Produkts sei die zu seiner Herstellung aufgewendete Arbeitszeit. (Wenn ich vier Stunden brauche, um einen Biber zu fangen, aber nur zwei Stunden, um ein Kaninchen zu erlegen, kann ich zwei Chüngel gegen einen Biber tauschen – das Beispiel ist von Adam Smith.) Und nun schliesst Marx: Der Arbeiter kriegt Lohn. So viel, wie er braucht, um sich «zu reproduzieren» (heute würden wir sagen: um zu leben). Aber der Kapitalist zahlt ihm das auch nur, weil er ihn länger arbeiten lassen kann, um Produkte herzustellen, die mehr «Wert» haben als der Geldwert des Lohns. Und die verkauft er auf dem Markt und die Differenz eignet er sich an. Marx nennt das den «Mehrwert».

Und immer Krisen

Hier steckt der Skandal, sagt Marx. Der Arbeiter wird ausgebeutet. Ausbeutung heisst konkret, dass der Arbeiter über die Notwendigkeit hinaus schuften muss. Das ist nicht gerecht. Aber es ist nicht nur eine moralische Kritik. Die kapitalistische Produktionsweise ist vom Humanitätsstandpunkt aus auch «ineffizient». Sie steht dem menschlichen Anspruch im Weg, seine Menschlichkeit auszubilden und auszuleben.

Die kapitalistische Produktionsweise produziert dauernd Krisen. Weil nicht die Bedürfnisse der Menschen die Produktion steuern, sondern die Akkumulation des Kapitals. Das Kapital kriegt Verwertungsprobleme. Denn der «Mehrwert» kommt aus der menschlichen Arbeit. Und die wird durch den technologischen Fortschritt dauernd weniger. So gibt es eine Tendenz zur fallenden Profitrate. Wenn das Kapital holpert, schüttelt es die Leute durch. Vielleicht bis die Achse des Karrens bricht.

Über das Ende hat Marx im «Kapital» nicht viel geschrieben – drei Seiten vielleicht. Er zog eine Parallele: Wie die Mechanisierung im Lauf der Industrialisierung den Feudalismus hinwegfegte, wird die Zentralisierung des Kapitals (die Konzerne werden immer grösser und drängen die kleinen Unternehmen aus dem Markt) dazu führen, dass immer weniger vom System profitieren und immer mehr Leute ins Elend (materiell und geistig) gestossen werden. Sie haben genug und machen Revolution.

Was dann kommen soll, lässt Marx ziemlich offen, denn Revolution bedeutet bei ihm nicht Machtergreifung, sondern Umwälzung der Verhältnisse. Gesellschaftlich soll alles organisiert werden. Nicht produzieren, was Profit schafft, sondern was die Bedürfnisse der Menschen befriedigt. Das ist ein Punkt, wo die Kritik ansetzt. Marx hat – weil er «materialistisch» analysieren will – die Subjekte, die Menschen, entfernt. Die Waren «tauschen sich aus», das Kapital wird akkumuliert. Und jetzt kommen die Menschen auf einmal wieder hinein. Wenn ihre «Bedürfnisse» die Wirtschaft steuern sollen, müsste man sie danach fragen oder sie diskutieren oder wählen lassen. Die Vollstrecker von Marx stellten einen «Plan» auf. Das konnte nicht funktionieren.