2017 hat sie in der achtteiligen SRF-Serie «Seitentriebe» das Sexleben der Schweizer zur bösen Komödie gemacht. Derzeit arbeitet sie an einer Fortsetzung. In der Reithalle der Kaserne Basel ist nun ihr erstes Theaterstück «Sweatshop» zu sehen (siehe Kasten).

Güzin Kar kann ihr Leben in drei Sätzen zusammenfassen: «Ich bin geboren und werde sterben. Soweit die Fakten. Alles dazwischen ist Verhandlungssache». Dieses «dazwischen» hat die Laufenburgerin bisher mit einer beeindruckenden Karriere gefüllt. Nach der Matura in Basel und wilden Jahren als Punk und Hausbesetzerin hat sie in Zürich Germanistik und Filmwissenschaft studiert und in Ludwigsburg die Filmakademie besucht. Sie hat den deutschen Kinderfilmklassiker «Die wilden Hühner» geschrieben und die Schweizer Militärkomödie «Achtung, fertig, WK!». Seit 2004 verfasst sie Kolumnen. Ihr Ratgeber «Hüsnü hilft» war auch in dieser Zeitung zu lesen. Ihr Buch «Ich Dich auch — Ein Episodenroman für Paarungsgestörte» wurde zum Bestseller.

Das Junge Theater Basel hat für «Sweatshop» wieder einen renommierten Partner im Boot: das Schauspielhaus Zürich. Im Mai wurde die Produktion nach einem Text von Güzin Kar und in der Regie von Sebastian Nübling dort uraufgeführt. Das Stück basiert auf der millionenfach gestreamten norwegischen Webserie «Sweat Shop». In dieser reisen drei junge Modebloggerinnen und -blogger in die Textilfabriken von Phnom Pen. Was sie dort vorfinden, stellt ihre Auffassung der Modewelt auf den Kopf. Sie blicken ins finstere Herz der globalisierten Textilindustrie.

Frau Kar, wir müssen dieses Interview leider per E-Mail führen. Was ist es denn, das Ihnen die Zeit raubt?

Güzin Kar: Zur Zeit drehe ich die zweite Staffel meiner Serie «Seitentriebe» fürs Schweizer Fernsehen, die sich um Sorgen und Hoffnungen von Langzeitpaaren dreht. Da ich meistens kurz nach 6 Uhr aus dem Haus muss und erst kurz vor Mitternacht heimkomme, hat tagsüber wenig anderes Platz.

Auf Ihrer Website schreiben Sie, Sie hätten gerne Sozialdramen gedreht, seien aber versehentlich Komödiantin geworden. Ist einfach das Naturtalent durchgebrochen?

Während meiner Studienzeit auf der Filmhochschule in Ludwigsburg galten Komödien als Männerdomäne. Einzig in Romantic Comedies brillierten Autorinnen und Regisseurinnen, nur interessierte mich dieses Genre überhaupt nicht. Daher habe ich mich erst mal Dramen zugewendet. Allerdings war auch das unbefriedigend, da ich in allen todernsten Konflikten immer auch schon das Komische gesehen habe. Daraus wurde mein eigener Komödienstil. Auch «Seitentriebe» funktioniert so. Ich inszeniere die Serie mit den Stilmitteln des klassischen Dramas, lasse aber immer etwas Entscheidendes weg, sodass in diesem Leerraum eine Befremdung stattfindet, was den Humor ausmacht.

Als Kolumnistin und Filmemacherin haben Sie sich der Komödie verschrieben. Ist Ihr erstes Stück «Sweatshop» auch lustig?

«Sweatshop» ist kein klassisches Theaterstück, sondern besteht aus einer Vielzahl von einzelnen Texten, die der Regisseur Sebastian Nübling gemeinsam mit dem Ensemble zu einem Ganzen verwoben hat. Ich habe meine Texte auf Hochdeutsch geschrieben, dazu kamen Dialekttexte vom Ensemble selber sowie weitere Texte des jungen Basler Autors Lucien Haug. Und ja, in meinen Texten kommt jener Humor, den ich vorher beschrieben habe, auch zum Ausdruck.

Wovon handelt «Sweatshop»?

Es ist ein Stück über jene Aspekte der Modeindustrie, die meistens unsichtbar bleiben: die teilweise grausamen Herstellungsmethoden, die aggressiven Vermarkungs- und Vertriebsstrategien, sowie der riesige Umsatz der Entsorgungsindustrie.

Was ist Ihr persönlicher Bezug zum Thema Mode?

Ich liebe schöne Kleidung und besitze viel zu viel davon.

Wie sind sie das Thema Modeindustrie angegangen?

Wir haben zu Beginn alle gemeinsam erst mal sehr viel recherchiert, viel gelesen, uns mit Fachleuten ausgetauscht, noch ohne zu wissen, was genau wir auf der Bühne erzählen wollen.

Das Junge Theater Basel und Regisseur Sebastian Nübling sind dafür bekannt, ihre Stücke gemeinsam mit den Jugendlichen zu entwickeln. Haben Sie die Proben mit den Jugendlichen begleitet?

Nein, jedenfalls nicht im Proberaum. Ich habe aber meine Texte aufgrund der Improvisationen, Fragen und Wünsche der Schauspielerinnen und Schauspieler laufend umgeschrieben.

Was denken Sie: Sind sich die Jugendlichen bewusst, dass sie Opfer einer ausgeklügelten Mode- und Werbemaschinerie sind?

Wir alle müssen verdrängen, dass wir Opfer sind, um überhaupt konsumieren zu können. Diese Verdrängungsleistung betrifft nicht nur die Modeindustrie und nicht nur die Jugendlichen.

Kennen Sie das aus eigener Erfahrung oder aus ihrem Umfeld, von Shopping-Sucht betroffen zu sein, oder sich als Fashion Victim zu fühlen?

Die meisten von uns sind in gewissem Sinne shopping-süchtig. Wir alle besitzen viel mehr, als wir brauchen. Und wer vor einem Laden übernachtet, um das neuste iPhone zu ergattern, ist ja auch kaufsüchtig. Selbst wer dauernd Bücher bestellt, um diese ungelesen aufeinanderzustapeln, ist ein Opfer seiner Begierden.

Was unterscheidet das Schreiben für das Theater von demjenigen für den Film?

Ein Filmdrehbuch besteht aus 90 bis 100 Seiten, in denen ich jedes gesprochene Wort, jede Bewegung, jede Pause, ja sogar jede Wohnungseinrichtung und jede Landschaft genau beschreibe. Ich muss den fertigen Film in schriftlicher Form herstellen, bevor er gedreht werden kann. Beim Theater gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie die Texte aussehen können. Ich masse mir nach einem Mal Theatermitarbeit aber kein vergleichendes Urteil an.