Man kann sich kaum eine unsinnigere Theater-Idee einfallen lassen: Im dritten Akt finden wir Violetta in einer düsteren Katakombe, wo sie sich ihr eigenes Grab schaufelt. Klar, sie weiss um ihre Krankheit, sie weiss, dass sie daran sterben wird, das Wort «tomba» nimmt sie sogar in den Mund. Aber muss man das so wörtlich nehmen? Sie habe sich mit ihrem Tod abgefunden, erklärt der amerikanische Regisseur Daniel Kramer (seit 2016 Direktor der ko-produzierenden English National Opera) seine Motivation zu diesem Bild im Programmheft.

Dumm nur, dass das nicht stimmt, dass es weder bei Alexandre Dumas, der seine eigenen traurigen Erfahrungen mit einer schönen Kurtisane (die er sich finanziell nicht leisten konnte) in seinem Roman «La Dame aux camélias» verarbeitete, noch bei Giuseppe Verdi so erzählt wird. Im Gegenteil: Dieses Mädchen will leben! Umso mehr, als ihr Geliebter Alfredo zurückgekommen ist, die Liebe ihres Lebens, dem zuliebe sie der glitzernden Welt der Schönen und Reichen im mondänen Paris Adieu sagte, dem zuliebe sie sogar auf diese Liebe selbst verzichtete, weil sie der Familien-Ehre der Germonts so viel Schaden zufügte, dass die Argumente von Alfredos Vater stärker werden konnten als ihre wirklich ehrliche Liebe zu Alfredo.

Aber jetzt ist er ja wieder da, zusammen mit seinem Vater, der sie um Verzeihung bittet. Alles wäre gut, wäre Violetta nicht todkrank. Wie die jungen Liebenden sich freuen, sich necken, sich wie von neuem kennen lernen, das hat Kramer wunderschön inszeniert. Aber warum kann seine Violetta nicht einfach ganz schlicht in einem normalen Bett sterben? Mit dem Eingraben hatte er es schon im zweiten Akt: Das Sträuchlein, das Alfredo im ländlichen Idyll des jungen Liebespaars einpflanzt, ist ziemlich mickrig, aber immerhin ein Anfang. Violetta dagegen nimmt ein Messer und schneidet den Rasenteppich entzwei und wickelt sich darin ein. Dass die Idylle brüchig ist, wissen wir schon zum Aktbeginn: Geldsorgen machen dem jungen Paar das Leben schwer, die Vergangenheit holt die ehemalige Kurtisane Violetta ein, die Flucht in ein neues Leben könnte nur gelingen, wenn sich beide von Vergangenheit, Familie und veralteten Ehrbegriffen trennen könnten. Warum das nicht gelingt, kann uns Kramer nicht plausibel machen. Knackpunkt jeder «Traviata»-Inszenierung, die nicht in den bürgerlichen Normen von 1850 spielt, ist es, plausibel zu machen, warum Violetta dem Drängen von Vater Germont nachgibt. Keine Frau des 20. Jahrhunderts, schon gar keine mit der Lebens- und Männer-Erfahrung eines Stars der Demi Monde, würde sich durch dessen Argumenten von wegen Ehre und Familie breitschlagen lassen.

Bei Corinne Winters in der Titelrolle irritierten ein paar stimmliche Schärfen zu Beginn (Höhe? Nervosität?). Danach aber füllte die Amerikanerin ihre Partie mehr und mehr mit vokaler Raffinesse und berührender Intensität, bis ihr am Ende das gesamte Publikum vorbehaltlos zu Füssen lag. Am anderen Ende der Skala sang Ivan Inverardi als Vater Germont: Da hat ein Bariton mit einer beneidenswert potenten Stimme trotz einer imposanten Sängerkarriere noch nicht erfasst, was man ausser Sich-Hinstellen und Schön-Singen mit einer Rolle auch noch anstellen könnte. Der Weissrusse Pavel Valuhyn singt zum ersten Mal in Westeuropa – man könnte meinen, es gäbe den Eisernen Vorhang noch: Wie kann ein derart vielseitiger, ausdrucksvoller und intelligent gestaltender Tenor eine tragende Säule des Bolschoi-Theaters in Moskau sein und sich so lange verstecken vor den Casting-Ohren des Westens? Sein Alfredo war von einer beeindruckenden Vielschichtigkeit, gesungen mit viel Mut zu leisen und zerbrechlichen Tönen, aber auch mühelosem tenoralem Glanz, wenn der angebracht war.

In dieser mutigen Pflege von Details und Nuancen traf er sich mit dem Dirigenten Titus Engel. Der geborene Zürcher sorgte in Basel vorletzte Saison mit Stockhausens «Donnerstag» für Furore, ist auch sonst in der Neuen Musik beheimatet oder dann in der Barockoper. Einen derart profilierten Dirigenten mitten ins italienische Kernrepertoire zu engagieren spricht auch für das Selbstbewusstsein des Basler Theaters. Und es wurde belohnt: Die Sorgfalt, mit der Titus Engel sich an diese viel gespielte Partitur machte, war vorbildlich, immer wieder liessen klangliche Details aufhorchen. Einzige Einschränkung: Seine Tempi waren nicht nur langsam, sie waren an manchen Stellen schlicht zu langsam. Detailpflege und Klangkultur kriegt das Basler Sinfonieorchester auch mit ein paar Zacken mehr auf dem Metronom locker hin.

La Traviata Theater Basel. Noch bis 25. Februar 2018.