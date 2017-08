«Der Marxismus endete oft in Dogmatismus, weil man das ‹Kapital› für eine Prognose des Zusammenbruchs des Kapitalismus nahm», erklärt der deutsche Journalist und Marx-Kenner Mathias Greffrath. Marx’ Werk als Prognose zu verstehen, sei aber falsch. «Er beschreibt das kapitalistische System, wie es ohne politischen Widerstand funktionieren würde.»

Genau diesen Widerstand machte Marx möglich, indem er der Arbeiterschaft einen analytischen Teppich ausrollte, auf dessen Basis sie ihren Protest gegen die bestehenden Verhältnisse formulieren konnte. 1869 trat die Sozialdemokratische Arbeiterpartei Deutschlands auf die politische Bühne mit dem Ziel, Marx’ Erkenntnissen mehr Geltung zu geben. Der Einfluss auf die europäische Arbeiterbewegung wuchs. Spätestens in den 1880er-Jahren wurden seine Ideen auch in der Schweiz breit diskutiert.

Einer der fleissigsten Marx-Leser hat die Schweiz im April 1917 Richtung St. Petersburg verlassen: Wladimir Iljitsch Lenin, der russische Revolutionär, der zuvor für rund ein Jahr in Zürich gelebt hatte. In seiner Heimat dachte er Marx’ Analyse unter den «neuen Verhältnissen des Klassenkampfes» weiter und erhob den Leninismus in den 1920er-Jahren zur Staatsdoktrin in der Sowjetunion. Anders als Marx war Lenin der Auffassung, dass die notwendige Revolution gegen die kapitalistischen Verhältnisse nur möglich sei, wenn das revolutionäre Bewusstsein von aussen an die Arbeiterklasse herangetragen werde. Alleine seien die Arbeiter nicht in der Lage, ein Klassenbewusstsein zu entwickeln und die Revolution loszutreten.

Genau dafür war es in Lenins Augen höchste Zeit. Er wähnte sich in der imperialistischen Endphase des kapitalistischen Zeitalters und wollte in der Sowjetunion einen Aufstand anzetteln, der sich zur Weltrevolution hätte ausdehnen sollen. Den Begriff «Marxismus-Leninismus» prägte Lenins Nachfolger Stalin, der die Verschärfung des Klassenkampfes vorantrieb und seine Säuberungsaktionen und seine Politik, der Millionen Menschen zum Opfer fielen, mit Verweis auf die marxistische Lehre rechtfertigte – genau wie das ab 1949 auch Mao in China tat.

Allerdings muss man Marx vor dem vorschnellen Fingerzeig in Schutz nehmen. Genauso wenig, wie Nietzsche mit seiner Übermensch-Konzeption die Nazis mit theoretischer Munition beliefern wollte, hatte Marx im Sinn, den Terrorregimen der Sowjetunion oder der Volksrepublik China einen ideologischen Steilpass zuzuspielen. «Marx hätte Lenin, Stalin und Mao scharf kritisiert», sagt Greffrath.