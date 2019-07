Oder Max Frischs Wutrede von der Schweiz als «verluderter Staat» 1991, als er im Fichenskandal erfuhr, dass er jahrzehntelang bespitzelt worden war. Daraufhin wies er seine Teilnahme am 700-Jahr-Jubiläum barsch zurück. Er habe den letzten Rest an Staatstreue verloren. Oder Lukas Bärfuss, der 2015 titelte «Die Schweiz ist des Wahnsinns» und damit krankhafte Realitätsverweigerung und selbstgefälliges Abseitsstehen von der EU meinte.

Verbale Prügel hat die Schweiz von seinen Schriftstellern trotzdem oft einstecken müssen. Sind das nun allesamt Nörgler, die am Erfolgsmodell Schweiz herummäkeln? Schon das Beispiel von Max Frisch zeigt, dass dies keine Konstante ist. Der junge Frisch war ein glühender Nationalist, der sich 1938 ein Theater wünschte, das «an die gesunden Kräfte rührt, die in unserem Volke sind» und der 1939 an der Landesausstellung «von einem Entzücken ins andere» taumelte.

Die Schweiz als Hort der Demokratie, Neutralität und Menschenrechte? Schon, aber eben auch ein Versteck von Profiteuren, meint Bichsel, die Kritik allerdings formuliert mit seiner unverwechselbaren Freundlichkeit, was die öffentliche Aufregung in Grenzen hielt. Man ist versucht zu sagen: Gut so. Denn vergleicht man mit der Nachkriegsliteratur Deutschlands und Österreichs, wird schnell klar: Die Wut von Heinrich Böll, Thomas Bernhard oder Elfriede Jelinek, die stark auf der Nazivergangenheit basierten, wäre für Schweizer Autoren unangemessen.

1955 aber schreibt er: «Wir wollen nicht die Schweiz als Museum, als Altersasyl, als Tresor, als Treffpunkt der Krämer und Spitzel, als Idylle; sondern wir wollen die Schweiz als ein kleines, aber aktives Land, das zur Welt gehört.» In diesem Satz steckt im Grunde bereits alles, was danach an Schweiz-Kritik folgen wird, bis und mit Lukas Bärfuss. Frisch hat seine Wende mit der Erfahrung im Militär, der Ausländerfrage, mit der Bodenspekulation, die er als Architekt kritisierte, und mit seinen Reisen im zerstörten Nachkriegseuropa erklärt. Allergisch gegen Unterdrückung, Ausgrenzung und Ausbeutung, kam denn auch sein Einsatz für Gastarbeiter der traditionellen Rolle des öffentlichen Intellektuellen am nächsten: Dieser Begriff geht auf den französischen Schriftsteller Emile Zola zurück, der 1898 in einem offenen Brief «J’accuse» gegen die Vorverurteilung des jüdischen Hauptmanns Alfred Dreyfus protestierte, der wegen Spionage angeklagt war. Zolas Kritik an Justiz und Armeeführung löste eine heftige Diskussion über Antisemitismus aus.

Carl Spitteler ruft zur Einheit auf

In der Schweiz dreht sich das intellektuelle Karussell hingegen seit jeher zumeist um das Selbstbild und die Zukunftsfähigkeit des Landes. Exemplarisch hat Carl Spitteler in seiner berühmten Rede «Unser Schweizer Standpunkt» 1914 die Rolle des Intellektuellen beschrieben: Aus der Einsamkeit erfülle er als bescheidener Privatmann seine Bürgerpflicht, um einem «unerquicklichen Zustand» entgegenzuwirken. Das drohende Auseinanderdriften der Landesteile während des Ersten Weltkriegs wegen der jeweiligen Loyalität zu Deutschland und Frankreich liess ihn die Einheit der Schweiz beschwören, zur Neutralität mahnen und an den Respekt vor Minderheiten erinnern.