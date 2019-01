Wer einer einzigen Frau treu ist, betrügt alle anderen. Don Giovanni hebt mit diesem Satz in Mozarts gleichnamiger Oper, die am Sonntag im Luzerner Theater Premiere hatte, den Zusammenhang zwischen Lust und Liebe aus den Angeln.

Benedikt von Peter, 1977 in Köln geboren, hat das Luzerner Theater in den vergangenen Jahren auf positive Art und Weise mit neuen Formen und viel Spielfreude aufgemischt und aufgefrischt. Dass sich von Peter für den Wechsel nach Basel entschieden hat, wo er 2020 die Nachfolge von Andreas Beck als Direktor des Dreispartenhauses übernehmen wird, war für Luzern ein Schock. Während man sich von seiner künstlerischen Handschrift bei «DonGiovanni» einen Eindruck machen kann, ist offen, wer unter ihm in Basel das Schauspiel leiten wird – und welche Ensemblemitglieder bleiben.

Aber der Stil, in dem er hier Mozarts «Don Giovanni» inszeniert, ist für Luzern tatsächlich neu. Denn von Peter verdammt die Hauptfigur hinter einer riesigen schwarzen Gaze aus dem Sichtfeld und gibt ihm doch durch das Medium Film eine indirekte visuelle Präsenz. Möglich macht es Kameramann Carlos Isabel Garcia, der das Geschehen auf der Hinterbühne mit einer Infrarotkamera aus der Perspektive des unsichtbaren Don Giovanni filmt und auf den Vorhang projiziert.

So spielt es sich abwechselnd oder gleichzeitig auf zwei Ebenen ab: Die von Don Giovanni umgarnten Frauen und ihre Männer agieren auf der knappen Spielfläche vor und seitwärts der schwarzen Gaze-Wand sowie in der Dunkelheit hinter ihr, die für das begehrte Reich einer von allen Regeln befreiten Lust steht. Schon die Überblendung der Bilder, die das ergibt, erzeugt eine Spannung zwischen dem auf Ehrbarkeit bedachten Handeln der Figuren, die sich am Verführer und Betrüger rächen wollen, und ihrer Sehnsucht, sich der Lust hinzugeben, die er verkörpert.

Verborgen im Reich der Lust

Richtig spannend wird es, wenn die Sänger zwischen beiden Ebenen hin und her gerissen sind. Bei der einzigen Neueroberung, die dem Verführer im Verlauf der Oper beinahe gelingt, ist etwa die Zerlina hin und her gerissen zwischen ihrem eifersüchtig tobenden Bräutigam Masetto im Vordergrund und Don Giovanni, dessen Verführungskünsten sie eben in «Là ci darem la mano» erlegen ist. Zwischen den Versöhnungsgesten hin zu Masetto und in Richtung Publikum, riskiert sie immer mal wieder einen Blick hinter die Gaze, hinter der unsichtbar in bedrohlicher Dunkelheit die Lust lauert: Don Giovanni. Aber wenn Zerlina in diese blickt, sehen wir in der Leere der Hinterbühne wiederum nur sie mit den Kamera-Augen Don Giovannis.

So erschöpft sich Zerlinas Verlangen in einer Art Selbstbespiegelung. Und wenn sie abwechselnd vor Masetto (am vorderen Bühnenrand) und (hinter dem Vorhang im Film) in Richtung von uns Zuschauern sieht, stellt sich ein, was sich das Produktionsteam erhoffte: Wir, die Zuschauer, sind selber Don Giovanni.

Gewiss, mit der Verlagerung Don Giovannis in eine Kameraperspektive, geht ein Stück Unmittelbarkeit und Sinnlichkeit verloren. Aber Jason Cox macht aus dem Prinzip der Lust, für das hier die unsichtbare Hauptfigur steht, mit seiner sängerischen Darstellung einen kraftstrotzend männlichen Verführer aus Fleisch und Blut.

Damit ragt er aus einem ansprechend, aber nicht homogen besetzten Ensemble heraus. Vuyani Mlinde gibt dem Diener Leporello, der durch Don Giovannis szenische Absenz zu dessen Alter Ego aufgewertet wird, vokal die dafür nötige Statur, kann aber darstellerisch nicht als Stellvertreter des Verführers durchgehen.

Zentrale weibliche Figur ist hier die verratene Donna Elvira von Solenn Lavanant Linke, die ihrem ausdrucksstarken Sopran jene Hysterie beimischt, die zwischen Hass und Lust pendelt. Auch, aber nicht nur purer Schöngesang: Das trifft den Ton, den Clemens Heil mit dem vorzüglichen Luzerner Sinfonieorchester von der harsch aufbegehrenden Ouvertüre favorisiert und aufregend bis zum Ende durchzieht.

Flurin Caduff als Masetto und Diana Schnürpel als Zerlina bringen bei aller Komik eine berührende Wärme und Natürlichkeit ins Spiel, ohne in Klischees zu verfallen. Rebecca Krynski Cox gibt mit einem weiten Vibrato eine auch vokal etwas flatterhafte Donna Anna, Emanuel Heitz als Don Ottavio spielt dezent die Ironie mit, die Mozart dieser zaghaften Tenorrolle eingeschrieben hat.

Theater-Wunder und -Hölle

Die filmische Ebene bringt trotz der Bindung der Kamera an die Hauptfigur eine unerwartete Dynamik ins Spiel der Figuren. Wo die Kamera – mit den Augen Don Giovannis – durch belaubte Äste hindurch die umherirrenden Frauen und Paare ausspäht, entsteht eine wunderbare Illusion labyrinthartiger Gartenszenerien. Und in den handgreiflichen Auseinandersetzungen werden Don Giovannis Hände zu Hauptakteuren, die mit einer Pistole den Commendatore erschiessen, Masetto liebkosen und verprügeln oder der aufsässigen Donna Elvira an die Gurgel fahren. Da kommt die Erotik, die in vorproduzierten Nacktszenen harmlos stilisiert wird, auch handfest zur Geltung.

Im Finale, beim Festgelage und Erscheinen des Komturs (Boris Petronje), steigert sich die Dramatik zu einem sogartigen Showdown, wenn Don Giovanni mit einem altmodischen Theatercoup zur Hölle fährt. Der Happy-End-Chor auf den Balkonen täuscht da nicht darüber hinweg, dass jetzt, wo das Prinzip Lust eliminiert ist, nichts zurückbleibt als Leere und Dunkelheit.

Vorstellungen bis 8. Juni 2019. www.luzernertheater.ch