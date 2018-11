Jedes meiner Projekte bekommt auf meinem Computer einen Ordner. Alle Ordner sehen in etwa gleich aus. Es gibt ein Dokument mit dem Text, an dem ich arbeite und das in der Regel den Arbeitstitel des Romans oder der Erzählung trägt, im Fall von «Die sanfte Gleichgültigkeit der Welt» war es «Alter Ego». Ein zweites Dokument heisst «Notizen», darin stehen die Gedanken, die ich mir während des Schreibens mache. Dann gibt es meist einen Zeitplan, in dem ich die Ereignisse des Textes laufend nachführe, um in komplexer gebauten Texten nicht die Übersicht über die Chronologie zu verlieren, und manchmal noch ein Dokument namens «Reste», in das Textteile kommen, die ich während des Schreibens verwerfe, aber annehme, ich könne sie später noch brauchen, was aber eigentlich nie der Fall ist.

Schliesslich gibt es einen Unterordner mit Materialien, der sich meist erst während des Schreibens füllt, im Fall der «Sanften Gleichgültigkeit» finden sich darin Bilder von den Schauplätzen, Auszüge aus Texten, die ich im Buch zitiere, ziemlich viel Literatur über Doppelgänger von Annette von Droste-Hülshoff über Heinrich Heine, Fjodor Dostojewski bis Jorge Luis Borges, einen Ordner mit Doppelgängerbildern aus der Kunst und ein Dokument mit mehreren Pianistenbiografien. Das Dokument «Notizen» ist eine Art Tagebuch des Romans, das mit einem Eintrag beginnt, den ich mir während meiner Sommerferien am 3. August 2015 machte:

Eine Erzählung, in der Menschen andere Menschen beobachten bei Dingen, die ihnen später selbst zustossen. Als sähen sie sich in der Zukunft. (Beim Lesen von «Vogelweide» von Uwe Timm)

Wenn ich mich recht erinnere, inspirierte mich eine Szene in Uwe Timms Roman «Vogelweide», in der ein älteres Paar in einem Café ein jüngeres beobachtet und sich in ihm wiedererkennt. Ich habe, als mein Buch schon fertig war, noch einmal nach jener Stelle in «Vogelweide» gesucht, sie aber nicht mehr gefunden. Als ich Uwe Timm danach fragte, meinte er, er erinnere sich an keine solche Stelle. Für mich war diese kleine Episode ein Beweis dafür, dass man in guten Büchern auch Dinge lesen kann, die nicht in ihnen stehen.

Fiktive Doppelgänger

Ob es sie nun gibt oder nicht, war diese Szene, war diese erste Notiz, die ich mir nach dem Lesen machte, die Keimzelle des Romans. Aber das Doppelgängerthema, um das es in der «Sanften Gleichgültigkeit der Welt» geht, war in meinen Büchern immer vorhanden. Nur waren die Doppelgänger meiner Figuren bisher immer fiktiv. In «Ungefähre Landschaft» erfindet sich Katharinas Mann Thomas eine fiktive Biografie, in der er alles geschafft hat, wozu er im realen Leben nicht fähig ist. In «An einem Tag wie diesem» erkennt Andreas seine Jugendliebe in einer literarischen Figur wieder.

Diese fünf Autoren sind für den Schweizer Buchpreis nominiert: