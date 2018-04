Joseph war ein Einzelgänger, der wenig sprach und von dem, was er hörte, viel verstand. Senger beeindruckte im Stillen, wie ruhig der Wächter die Dinge zu nehmen schien, wie sie halt waren: unbeeinflussbar nahm alles seinen Lauf, jenseits vom Kopf, war nicht zu lösen mit Verstand, verhedderte sich laufend, sodass man darüber eher den Verstand verlor, war man nicht ganz so einfältig oder gleichgültig wie der Rest.

Das nahm Joseph hin, ohne Auflehnung und Hader. Gleichmütig, nicht gleichgültig. Keine Klage, nie ein Anflug von Hochmut oder Zorn. Vielleicht fand ihn Senger noch aus einem anderen Grund würdiger als die meisten Bürger in der Stadt: Seit Kindsbeinen hatte er den Eindruck, ganz für sich, eigentlich sei der Heilige Joseph die bemerkenswerteste Figur im Stall von Bethlehem … Aber warum nannte er den jetzt «Figur»?

Die biblischen Väter seien bloss «Figuren», in der Tat: Fabelwesen, allegorische Gestalten bestenfalls – das behauptete zumindest Agnes, Sengers Frau. Er gestattete ihr nicht, solche Dinge laut zu äussern, nicht in den Gassen. Es liefen genug Feuermäuler herum. Agnes hatte sich zu Sengers Überraschung anstecken lassen – zu seiner Enttäuschung. Sich selber gestattete er, nur in der Nacht darüber nachzudenken, tagsüber hütete er die Zunge. Solche Zweifel grenzten an Frevel, an Häresie.

Freilich plapperte Agnes arglos vieles nach – etwas zu selbstberauscht, glaubte Senger, vielleicht selbstverliebt. Redete ganz nach dem Plan und Wort eines Mannes, der eigentlich Bäcker war, Pfistermeyer, sich aber Lehrer nannte: Täuferlehrer. Das Gegenstück zu einem Menschen wie Joseph. Ein Phrasendrescher, auch wenn das Zeug, das er daherredete, in schlaflosen Nächten Senger weniger weit hergeholt schien.

War zur Seele etwa mehr zu sagen, als dass sie einem Schweif indirekten Scheins glich am Gebälk ewiger Nacht? Es war hochtrabend, dachte Senger, was die alte Kirche predigte zur Unsterblichkeit. Davon wusste sie zu viel. Kein Mensch hielt die Seele fest und wog sie am Markt wie einen Fisch. Und bezogen auf den Tag: Hätte Gott seit Geburt die Menschen in Stufen geschieden, wenn er sie doch alle nach seinem Ebenbild erschuf? Das waren nur zwei Täufer-Thesen ständiger Unruhe, weswegen Senger fast der Kopf platzte, Mal für Mal, lange noch nach Mitternacht.

Und deswegen stand es um Agnes jetzt so schlecht. Sie kämpfte mit der gleichen Verwirrung, hatte sie noch verdoppelt, mit einem fatalen Glück, einer frohen Trübung im Gemüt. Als wären es zwei Mühlsteine – und am Ende, fürchtete Senger, hatte Agnes für beides nicht die Kraft.

Agnes – eine zerbrochene Laute im pestverseuchten Meer.

Woher nie Gefahr ausging, wo alles gewohnt Schritt hielt, war bei Joseph. Der «Nachtrath» verstand es, für den Stadtschreiber alle Schlösser aufzuschliessen, im übertragenen Sinn. Joseph ging nachts an jeder Tür vorbei und sah dabei durch jeden Spalt, im übertragenen Sinn. Dank ihm war Senger über alles in der Stadt im Bild.

«Du erschliesst mir den Bürger», hatte er zum Wächter gesagt, «und das wird der Schlüssel sein zu unserer Unabhängigkeit.»

Zur sechsten Nachmittagsstunde hatte Joseph dem Schreiber eine ungeheuerliche Nachricht überbracht. Es erforderte Mut; Senger sollte darin einmal mehr die Tapferkeit des alternden Kriegers erkennen, seine unbedingte Loyalität. Er sah den Wächter an der Tür stehen, als er, wegen der dringlichen Aufsetzung des Dekrets zum Redeverbot, später als sonst nach Hause kam. Joseph wusste, wie schwierig in diesen Wochen das Protokollieren ständig wechselnder Meinungen war. Seine Mitteilung würde dem Schreiber noch tieferen Kummer bereiten, ihn noch einsamer machen. Für einmal wusste der Stadtrat bereits Bescheid, stand hinter dem Beschluss der gnädigen Kirchenherren von Bern, während Stadtschreiber Senger darüber in Unkenntnis gelassen worden war.

«Seiler», sagte Joseph, «wird in sieben Tagen ertränkt.»

«Und seine Frau?», fragte Senger sofort. Agnes und Elisabeth, Seilers Frau, waren enge Freundinnen geworden, seit sie Pfistermeyer folgten.

«Die Elisabeth wird verbannt.»

«Also dürfen die beiden», murmelte Senger, «nicht gemeinsam sterben. Wie grausam … Der Stadtrat handelt nur noch kopflos, in blinder Vollstreckung dessen, was die Reformation beschliesst.»

Heinrich Seiler, der Hutmacher, und Elisabeth hatten sich kennen gelernt bei den Wiedertäufern und sich, beide schon verheiratet, spät verliebt. Hatten eine Liebe gefunden, die ihnen erst jetzt wahr vorkam, und vermischt mit spätem Wahn. Darum ein Wahn, dachte Senger, weil sich Liebe in ihrem Fall nicht aus dem Herzen nährte, wie es einzig richtig war, sondern von Ideen. Ideen waren keine Saat für Liebe, davon war Senger überzeugt. Ideen taugten nicht mal als Zugbrücke oder Leiter, um Gräben zu überwinden; die baute nur die Illusion. Es brachte Fluch über jedes Zeitalter, wenn Ideen nicht bloss den Kopf, sondern auch das Gefühl besetzten.

Die Wiedertäufer sagten – und bald auch der Hutmacher und seine Frau –, die Kinder sollen bei entwickeltem Verstand selber entscheiden über ihre Taufe, als Erwachsene. Was bedeutete, dachte Senger, dass ihre Seelen während der bedeutsamsten Zeit, während der einzigen Zeit, da sie in aller Unschuld den Engeln glichen, eben nicht unter ihnen aufgehoben waren. Senger war Katholik, nicht aus Überzeugung, sondern alt-gläubig aus Überlieferung. Eine grössere Selbstherrlichkeit konnte er sich nicht ausmalen: Gott einfach hinzuhalten, bis die Willkür – nicht der Willen – jedes Einzelnen sich mit ihm arrangiert hatte.

Nicht anders muss sich dann auch der grösste Skandal der jüngeren Stadtgeschichte abgespielt haben, selbstberauscht und überheblich: Heinrich in seinem dreistöckigen Haus mit dem blühenden Hutgeschäft, und Elisabeth mit ihren glänzenden Verbindungen, ihrer Musikalität, ihrem Eintreten für Kranke und Sieche, lösten über Nacht die alten Ehegelübde, die ihnen bis dato ein zwar dünnes, aber freundschaftlich häusliches Glück eingebracht hatte, gefestigt vom Ansehen als Bürgerpaar der Stadt – sie «sprengten alle Ketten», wie sie selber sagten, so überspannt hätten sie früher nicht geredet –, um ein neues Leben anzufangen, nahezu so arm, wie Elisabeth in ihrem Hospiz einst die Armen angetroffen hatte.

Das Paar hatte jedes Augenmass für Schicklichkeit verloren.

