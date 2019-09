Spekulieren wir einmal mit Hilfe der Statistik: Noch nie gewann ein Debütroman den 2008 ins Leben gerufenen Schweizer Buchpreis. Weder der wunderbare Secondaroman «Die Nachkommende» der kroatisch-schweizerischen Theaterautorin Ivna Žic noch das beklemmende Dorfporträt «Balg« der im Thurgau geborenen Tabea Steiner werden deshalb voraussichtlich am 10. November den Buchpreis erhalten. Liegt man hier richtig, bleiben für den mit hoher Aufmerksamkeit von «Literatur Basel» und vom Schweizer Buchhändler- und Verleger-Verband SBVV ausgerichteten Preis dieses Jahr noch drei Namen im Rennen: Sibylle Berg, Simone Lappert und Alain Claude Sulzer.

Diese Romane öffnen den Blick ins Kleine und Grosse Fügt man der Statistik noch die Dominanz von Frauen auf der diesjährigen Shortlist hinzu, muss man kein Wahrsager sein, um vorauszusagen, dass eine Frau den Buchpreis gewinnen wird. Vier von fünf Titeln - das ist grossartig. Noch nie waren so viele Frauen auf der Liste. Ob die Jury den Buchpreis für ein Frauen-Statement nutzt? Es wäre nicht nötig, denn die nominierten Romane überzeugen für sich. Die nominierten Romane öffnen den Blick ins Kleine wie ins Grosse. Vom Dorf in die Stadt, nach Kroation, ins Jahr 1968 und ins desaströse Brexit-England. Ein düsterer 640-Seiten-Wälzer in der Favoritenposition Nur schon der Umfang von Sibylle Bergs Romans «GRM. Brainfuck», ein 640 Seiten-Wälzer, weckt Erfurcht. Vor allem aber ragt sie mit ihrem globalen Welterklärungshorizont weit über die sonst übliche Schweizer Bescheidenheit hinaus und lässt damit ihre Konkurrentinnen und den einen Konkurrenten hinter sich. Dass ihr Roman auf der Spiegel-Bestsellerliste gelandet ist und eine grosse Fangemeinde besitzt, aber auch wütende Gegner hat, die ihr rabiate Verschwörungstheorien vorwerfen, ist sich Sibylle Berg gewöhnt. Harte Lesekost serviert sie seit Jahren. Die in der DDR geborene, in Zürich lebende Autorin treibt den skrupellosen Neoliberalismus auf die Spitze, attackiert am Beispiel Englands eine von perversen Männern und einem Überwachungsstaat terrorisierte, moralisch verkommene Zwei-Klassen-Gesellschaft. Das Buch sei «eine Mind Bomb von emotionaler Wucht», schreibt die Jury. Diese besteht aus den Literaturkritikern Manfred Papst, Christine Richard und Susanne Sturzenegger, dem Kulturjournalisten Daniel Graf und der Buchhändlerin Monika Steiner.

Alain Claude Sulzer und Sibylle Berg waren 2012 schon einmal nominiert Dass Alain Claude Sulzer den Buchpreis erhalten wird, scheint wenig wahrscheinlich. Man mag das bedauern, denn Sulzer ist in seinem Roman «Unhaltbare Zustände» einmal mehr ein überaus eleganter Erzähler mit einem etwas altmodischen Stil. Diese Zeitung hat ihn schon mal durchaus lobend als Thomas Mann der Schweizer Gegenwartsliteratur bezeichnet. Sein neuer Roman erzählt von einem biederen Schaufensterdekorateur, der am Zeitgeist der 68er zerbricht. Mit feiner Ironie schickt ihn Sulzer in den Untergang und erschafft dabei ein kunstvolles Seelen- und Zeitporträt. Er beweist damit: Man kann immer noch Frisches über die 68er-Zeitenwende schreiben. Pikant: Alain Claude Sulzer und Sibylle Berg waren beide schon einmal für den Schweizer Buchpreis nominiert: 2012. Beide gingen leer aus, Peter von Matt gewann. Simone Lapperts Zweitling mit Chancen