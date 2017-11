Den ersten Platz hatte Obrist, der die Serpentine Galleries in London leitet, noch im Jahr zuvor belegt. Unter die ersten zehn schaffte es auch das Schweizer Galeristen-Paar Iwan und Manuela Wirth: 2016 belegte es Rang drei, in diesem Jahr Platz sieben. Eine internationale Jury stellte die Rangliste "Power 100" zusammen.

Auf Platz zwei folgt der für seine Arbeiten mit lebenden Tieren bekannte französische Künstler Pierre Huyghe. Auf Rang drei kommt überraschenderweise keine Künstlerin, sondern die 73-jährige US-Naturwissenschaftshistorikerin und Feministin Donna Haraway.

Sie gilt mit ihrem schon 1985 entstandenen "A Cyborg Manifest" über das Ende der klaren Trennung von Mensch und Maschine als eine Vordenkerin der Kunst des 21. Jahrhunderts. Auch die Erstplatzierte Steyerl bezieht sich in ihrer Kunst auf Haraway.

Künstler, Galeristen, Sammler und Denker

Die 1966 in München geborene Steyerl, die an der Universität der Künste Berlin Professorin für Experimentalfilm ist, kletterte in den vergangenen Jahren in der Rangliste der "Power 100" ständig weiter nach oben.

Ihre futuristischen Filme und Installationen werden weltweit in Ausstellungen gezeigt. Zur Biennale in Venedig 2015 hatte Steyerl im deutschen Pavillon mit ihrer Videoinstallation "Factory of the Sun", einem vermeintlichen Videogame, Aufsehen erregt.

Die Liste der "Power 100" wird von einer 20-köpfigen anonymen Jury erstellt. Die Mitglieder kommen aus allen Kontinenten und sollen einen globalen Blick auf die Kunst vermitteln. Die 2017 in Kooperation mit BMW entstandene Rangliste umfasst nicht nur Künstler, sondern auch Galeristen, Sammler, Mäzene, Denker und Aktivisten aus aller Welt.