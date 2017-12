Regisseur Frank Castorf inszenierte nach dem Ende seiner 25-jährigen Intendanz an der Volksbühne Berlin erstmals wieder an einem hauptstädtischen Theater. In seiner Version von "Les Misérables" bot Castorf alles, was das Publikum von ihm gewohnt ist: Slapstick, Videoeinsatz, Klamauk.

Künstlerisch konnte er damit aber nicht völlig überzeugen. Die ersten Besucher gingen bereits vor der Pause. In dieser und danach verliessen noch mehr Zuschauer die Vorstellung. Die, die blieben, quittierten den Theater-Marathon gegen halb zwei nachts mit freundlichem Applaus.