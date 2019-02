Sönd wöllkomm!, steht beim Restaurant Anker kurz vor Appenzell. «Dann rechts den Abzweiger runter bis zur Nummer 22, das findet nicht jedes Navigationsgerät», hat Simon Enzler am Telefon gesagt. Mit derselben unkomplizierten «Wöllkomm»-Herzlichkeit empfängt einem der bekannteste Satiriker rund um den Alpstein um neun Uhr an der Haustür.

Um halb zwölf müsse aber Schluss sein – dann nämlich koche er: Mittagessen für ihn und die beiden Buben, 6 und 8 Jahre alt. Vielleicht gibts Riz Casimir, Enzlers Lieblingsgericht. Enzler plaudert gerne, hat klare Meinungen. Wer nur seine Bühnenfigur kennt – den selbstgefälligen Choleriker und urchigen Flucher – mag sich wundern: Da sitzt einem ein ausgeglichener, sanft sprechender Humorphilosoph gegenüber.

Der Mann hat in jungen Jahren schliesslich vier Semester Philosophie und Religionswissenschaften studiert. Für die Arbeit zieht er sich jeweils in sein Studio im modernen Holzhaus zurück, in dem nirgends ein Alpaufzug hängt – und schliesst die Jalousien. Die Aussicht würde ihn zu sehr besänftigen, sagt er: Beim Alpstein vor Augen fallen ihm keine bitterbösen Pointen ein.

Ausser Ihrem Dialekt merkt man Ihnen den Appenzeller gar nicht an. Sie sehen aus wie auf der Bühne: jugendlich salopp wie ein Städter.

Simon Enzler: Vor zwanzig Jahren schlüpfte ich für die Bühne in braune Sennenhosen, zog die Zipfelmütze über den Kopf und steckte das Lindauerli in den Mund. Das ist vorbei. Ich bin Appenzeller, erzähle aber keine Appenzeller Witze. In meinen Nummern erzähle ich vom Menschen.

Erzählen Sie trotzdem einen Witz?

Gerne. Diogenes, der griechische Philosoph in der Tonne, grüsst eines Tages einen vorbeigehenden Senator. Der antwortet abschätzig, er grüsse nicht jeden hündischen Kerl. Worauf Diogenes: Ich schon. Es gibt davon auch eine Appenzeller Version mit einem Bauern und einem Standesvertreter. Ein wunderbarer Witz, nicht wahr?

Ja, schlagfertig die Überheblichkeit blossgestellt. Ihre Umgebung inspiriert Sie immer noch.

Ich mache Notizen, Sprachmemos, höre bei Gesprächen zu, fotografiere und speichere das im Smartphone. Aber ich hocke nicht jeden Abend am Stammtisch.

Wie entstehen denn Ihre Nummern?

Für die Radiosendung «Zytlupe» recherchiere ich im Internet. Daraus entsteht Alltagskomik als Reaktion auf aktuelle Ereignisse. Dort nenne ich Politiker mit Namen, was ich auf der Bühne nicht tue.

Auf der Bühne sind Sie zeitloser.

Da arbeite ich altmodischer. Im neuen Programm gibt es etwa eine Nummer auf einem Campingplatz. Die ist von eigenen Erfahrungen inspiriert. Oft setze ich mich aber zu Hause hin, nehme mir ein Thema vor, etwa Neid oder Zorn, und schaue, was mir dazu einfällt. Dann lese ich Zeitung, suche komische Widersprüche. Das Internet hilft enorm. So ein Algorithmus hat auch was Positives.

Früher schauten Sie den Leuten in der Beiz aufs Maul und fertig war eine neue Nummer…

Daraus ergibt sich maximal ein einziges Programm. Weil die Leute ja am Stammtisch seit jeher immer über die gleichen Themen sprechen. Der Alltagsmensch wälzt seit Urzeiten dieselben Probleme, schaut heute genau gleich weit über seinen Tellerrand hinaus wie vor zwanzig Jahren.