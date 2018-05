Das Kunstmuseum St. Gallen zeigt Roman Signers "Spuren" vom 26. Mai bis zum 12. August. Der international erfolgreiche Künstler und gebürtige Appenzeller, der seit 1977 in St. Gallen lebt, konnte am 19. Mai seinen 80. Geburtstag feiern.

Anlass zur Ausstellung ist eine Schenkung der Sammlerin und Galeristin Ursula Hauser ans Kunstmuseum St. Gallen: 46 Zeichnungen aus den Jahren 1971 bis 1987, in denen Signer seine Ideen auf Papier festhielt, sind in St. Gallen erstmals zu sehen. Hinzu kommt die Installation "Blaues Fass: Schneise im Feld", die 1999 für die Biennale in Venedig entstand.

Um das Fass in Bewegung zu setzen, legte Signer am Dienstag im Oberlichtsaal des Museums selber Hand an: Von einem schrägen Podest liess er das schwere, mit 50 Litern Wasser gefüllte Blechfass ins "Feld" rollen. Mit der so entstandenen Schneise quer durch unzählige in den Boden gesteckte Holzstäbe zeigte sich Signer zufrieden. Die Schneise bleibt für die Ausstellung so bestehen.