Tickets für Private Session zu gewinnen: Erleben Sie das Comedy-Duo Cabaret «DivertiMento» hautnah

Das erfolgreichste Comedy-Duo der Schweiz ist seit 2016 mit ihrem Programm «Sabbatical» auf der Bühne unterwegs. Seit Jahren bringen die beiden jährlich riesige Säle zum Lachen. Du warst noch nie dabei? Bis im Juni 2020 wird das Programm «Sabbatical» noch an zahlreichen Standorten in der Schweiz aufgeführt. Und für die Stubenhocker unter euch, oder diejenigen, die nach der Show am liebsten gleich nochmals gehen würden; Eine DVD mit der kompletten Show wird ab dem 25. Oktober erhältlich sein.

Die beiden haben vieles zu feiern. Ihre Shows sind meist in Rekordzeit ausverkauft, DivertiMento füllen das Hallenstadion, die Samsung Hall und behält trotzdem die Bodenständigkeit. Im Mai verlieh Starticket ihnen den Golden Award im Ticketing; Im vierten Jahr der Sabbatical Tour verkauften Jonny und Manu nämlich über 350'000 Tickets. Das hat vorher keine andere Show geschafft.

Radio Argovia holt euch die zwei Comedians am Donnerstag, 31. Oktober 2019 nach Aarau für eine exklusive Private Session (Start 19 Uhr). 40 Argovia-Hörer haben die Möglichkeit, DivertiMento bei einem persönlichen Gespräch mit Moderator Oliver Wagner genauer kennen zu lernen. Autogramme und Fotos gibt's natürlich auch!

Tickets kannst du nur gewinnen, nicht kaufen. Schick uns eine Sprachnachricht mit dem besten kurzen Witz, den du auf Lager hast und sichere dir Tickets für die Private Session. Schick uns eine Whatsapp-Nachricht mit deinem Witz auf +41 79 914 01 40.

Mit etwas Glück bist du an der Private Session am 31. Oktober um 19:00 Uhr mit dabei!

Und falls dir gar kein Witz einfällt, du aber trotzdem unbedingt mit dabei sein möchtest, gibt es noch eine Chance für dich mitzumachen. Fülle einfach das folgende Formular hier aus, um die zwei letzten Tickets zu gewinnen.