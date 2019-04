«Mega massives Gebäude: Bäm! Mario Botta», sagt der Tourguide vor dem Museum Tinguely zu unserer Gruppe. Der Guide dieser Führung heisst Simon Grossenbacher und er ist, wenn er nicht gerade über Jean Tinguely sinniert, Schauspieler. «Hier habe ich für euch das spezielle extra Tinguely-Acid – sogenanntes T-LSD.» Die Teilnehmer lachen und schieben sich alle ein «Däfi» in den Mund. Der «Tinguely-Trip», so heisst die Führung, kann beginnen. Durch den Hintereingang betreten wir das Museum. «Verhaltet euch unauffällig. Man soll nicht bemerken, dass wir auf einem Trip sind», mahnt Simon.

Wir befinden uns am Anfang einer der «schrägsten Touren der Schweiz», wie der Werbeslogan verspricht. Seit diesem Monat ist das Konzept auch in der Region Basel zu erleben. Neben der Tour im Museum Tinguely wird auch noch eine in Augusta Raurica angeboten. Durchgeführt werden die Museumstouren vom Zürcher Start-up #letsmuseeum. «Ich wollte Führungen entwickeln, die ich gerne selber besuchen würde», meint die Gründerin Rea Eggli. Inspiriert wurde sie vom Format «Museum Hack» aus New York. Der Fokus liegt dabei nicht auf der reinen Wissensvermittlung. Die Touren sollen in erster Linie unterhalten.