Das Zentrum des Aargaus ist jenes goldene Gebiet, in dem die Lenzburg, die Brunegg, die Habsburg, die Wildegg und Wildenstein stehen. Wobei Wildegg und Wildenstein nicht ihrer Wildheit wegen so heissen, sondern nach der uralten Göttin Wil. Das ist altes, stolzes Minnesanggebiet, mit dem Römerlager Vindonissa zu Füssen, wo Reuss und Limmat in die Aare münden. Mit der Klosterkirche Königsfelden, die von der Königin Elisabeth in Erinnerung an den ermordeten König Albrecht gebaut wurde. Mit der Kirche auf dem Staufberg, wo die wunderschönen Glasfenster hängen. Mit dem heiligen Baum des Aargaus, der Linde von Linn auf dem Bözberg oben. Ihr Alter wird auf 800 Jahre geschätzt. Aber wer kennt schon ihr wahres Alter.

Diese Gegend ist ein Frauenland, regiert von der Göttin Verena, die später zur Heiligen erklärt wurde. Sie hatte die Macht, die physischen Gesetze aufzuheben. Sie ist von Solothurn auf einem Stein die Aare hinuntergeschwommen bis nach Koblenz und dort einige Kilometer den Rhein hinauf nach Zurzach, wo sie begraben liegt unter dem Verena-Münster. Die mächtigste, hilfreichste Göttin beidseits des Rheins.

Noch heute wird sie von frommen Leuten besucht und um Hilfe angefleht. Ihre Insignien sind ein Kamm und ein Krüglein. Eine der schönsten Sagen, die der 1833 in die Schweiz geflüchtete Bayer Ernst Ludwig Rochholz im Aargau gesammelt hat, erzählt von der Königin des Landes, die von ihrem bösen Bruder am Leben bedroht wurde. Sie hat sich von ihrer Burg, bei Auenstein direkt über der Aare gelegen, hinuntergestürzt in die Flut, um zu sterben. Aber die Aare hat sie aufgefangen, derart sanft, dass sie nicht ertrank, sondern über das Wasser gehen und das Land Richtung Rhein verlassen konnte.

Die frühchristlichen Kulturzentren der Schweiz sind Saint-Maurice im Wallis und Chur in Graubünden, die beide von Süden her über die Alpen christianisiert worden sind. Und St. Gallen, wo der Ire Gallus seine Einsiedelei hatte. Aber lange vorher waren schon die Römer da. Einige Kilometer unterhalb von Koblenz haben sie die Stadt Augusta Raurica gebaut. Und bei Brugg das Legionslager Vindonissa. Sie haben nicht nur ihre Legionäre mitgebracht, sondern auch ihre Kultur, ihre Mythen.