An der Frankfurter Buchmesse von vergangener Woche hatte sie Auftritte auf prominenten Bühnen. Meg Wolitzer hat das Buch der Stunde geschrieben. Auch wenn das gar nicht ihre Absicht war. Dass sie sich mit weiblicher Macht, Diskriminierung, Frauenfeindlichkeit, mit Deutungshoheit und dem Erlangen einer weiblichen Stimme auseinandersetzt und dass es die MeToo-Bewegung gibt, sei kein Zufall, sagt sie. Dass ihr Buch genau in diesem zugespitzten und beschleunigten Moment erscheine, hingegen schon.

Frau Wolitzer, hat Sie der Ausgang der Kavanaugh-Anhörungen überrascht?

Meg Wolitzer: Ich war wütend und untröstlich. Dr. Fords äusserst glaubwürdiges Zeugnis war bewegend, aber dann wurde sie plattgewalzt. Überrascht war ich nicht, aber schockiert. Die Republikaner beweisen immer wieder, dass ihnen sicher Frauen, aber auch viele andere Dinge egal sind.

Ihr Buch beginnt mit einem Vergewaltigungsversuch am College, genau das Thema der Kavanaugh-Anhörungen.

Diese Geschichte ist eine ganz gewöhnliche Geschichte – in unserer Welt.

Warum erzählen Sie sie?

Meine Hauptfigur, Greer Kadetsky, wird an einer Party begrapscht. Es hätte auch ein Blick sein können, oder eine Bemerkung. Mir ging es um diesen Moment, in dem sich ein Mädchen oder eine Frau fragt: Habe ich ein Recht, mich darüber aufzuregen? Sie weiss nicht, wie sie das einordnen soll. Dieser Moment bestimmt das Gefühl mit, was es bedeutet, eine Frau zu sein.

Es gibt eine zweite Szene, die noch frappantere Ähnlichkeit mit den Kavanaugh-Anhörungen aufweist.

Der Typ kam ungeschoren davon. Mittlerweile hat er eine Rache-Porno-Website gegründet und erpresst Frauen mit Bildern. Eine Frau konfrontiert ihn, bewirft ihn mit Müll und filmt ihn dabei. Aber er lacht bloss, er ist immer noch unantastbar. Es ist also schlicht unmöglich, diese Art von «toxischer Männlichkeit» zu stoppen. Als Autorin hat mich interessiert, wie sich diese Bedrohung anfühlt.

Wieso schaffen es Männer so leicht, eine Situation zu definieren?

Frauen leben in Welten, die von Männern gebaut sind. In den USA hat man das so gut gesehen, als das Land nach Donald Trumps Vorstellung umgekrempelt wurde. Es gibt Tonbänder, auf denen er sich damit brüstet, Frauen zu belästigen. Er wählt Richter aus, die bis weit in die Zukunft über die freie Geburtenwahl von Frauen bestimmen. Ich hoffe, dass Frauen die Politik fluten. Wir werden sehen, was in den Zwischenwahlen passiert.

Christine Blasey Ford war für den Rechtsstaat eingetreten, jetzt wendet sich alles gegen sie.

Sie kann nicht in ihr früheres Leben zurückkehren. Sie wird belästigt und erhält Todesdrohungen. Aber vielleicht sieht man jetzt, was auf dem Spiel steht.

Sie hatte nicht die Macht, die Situation zu definieren – wie in Ihrem Buch.

Ich glaube, sie wollte an zweiter Stelle aussagen, aber das liessen sie nicht zu. Sie wurde respektvoll behandelt und war eine sehr gute Zeugin. Dann kam er, und er war wütend. Alle Männer folgten dieser Geschichte eines Mannes, dem unrecht getan war, wo er doch die Sache, auf die er sein Leben lang gewartet hatte, so sehr verdiente – Richter am Obersten Gerichtshof zu sein. Diese Erzählung «trumpfte» die Erzählung der Frau. Es war unfassbar.

Wie wurden Sie Feministin?

Meine Mutter ist Schriftstellerin. Sie war nicht auf dem College, ihre Eltern fanden das für Mädchen nicht wichtig. Aber sie hatte einen angeborenen Sinn für Sprache und fürs Schreiben. In einer Schreibklasse fand sie ihre Stimme. Und die Frauen der Frauenbewegung der 60er- und 70er-Jahre ermutigten sie. Als sie ihren ersten Roman veröffentlichte, war ich etwa vierzehn. Ich erinnere mich an die Schlagzeile: «Hausfrau wird Schriftstellerin». Diese Herablassung bekam ich mit und auch wie hart sie arbeitete in einer Welt, die ich als männliche Welt wahrnahm.

Sie haben Ihr Buch acht Frauen gewidmet. Was verdanken Sie ihnen?

Eine von ihnen ist meine Mutter. Eine andere ist Nora Ephron. Sie war eine starke und geistreiche Journalistin, später auch Regisseurin. Ihr Regiedebüt beruhte auf meinem Roman «This Is Your Life». Ihre Meinung und ihr Respekt bedeuteten mir viel. Eine andere Frau ist Mary Gordon, eine meiner Lehrerinnen am College und eine grossartige Schriftstellerin. Sie sagte uns: Schreibt nur, was wichtig ist. Sie meinte: Was für uns wichtig ist. Da begann ich nachzudenken: Was ist für mich wichtig? Das machte mich zur Autorin. Sich selbst ernst zu nehmen, in einer Welt, die für Frauen und Mädchen herablassend sein kann, war sehr bedeutsam. Sie alle waren Frauen, die grosszügig ihre Hand ausstreckten und halfen. Das ist für mich ein feministischer Akt.

Ihr Buch heisst «Das weibliche Prinzip», auf Englisch «The Female Persuasion». Was bedeutet das?

«A person of the female persuasion» ist eine herablassende Bezeichnung für eine Frau. Aber es ist ein Wortspiel: Es geht darum, wie wir einander beeinflussen. Es gibt auch einen Anklang an den Jane-Austen-Titel «Persuasion» («Verführung»). Und es klingt ein bisschen wie ein feministisches Sachbuch – «The Female Eunuch« von Germaine Greer oder «The Feminine Mystique» von Betti Friedan.