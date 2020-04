«Wie kann sie mir mitten im Restaurant ein Haar ausreissen?»: Schreiber und Schneider über ein Ehe-Debakel

Zuhause auf Schreiber-Schneiders Sofa im Aargau entwickelt sich nach der Sache mit dem Haar auf der Nase eine Diskussion zwischen den Eheleuten – von Do's und Don'ts in einer Beziehung, über erste Male und die Erinnerungen daran, bis hin zu recht peinlichen Situationen. Und es geht immer wider um die Frage: Warum zupft Schreiber dauernd an Schneider herum und ist das überhaupt nötig?

Sybil Schneider und Steven Schneider sind für die Kolumne «Schreiber vs. Schneider» bekannt geworden. In mittlerweile an die 1000 Folgen dokumentiert das Paar wöchentlich den (Ehe-)Alltag.

Das Video oben ist eine Art Home-Performance aus ihrem aktuellen Bühnenprogramm «Mein Leben als Paar», das im Moment nur so stattfinden kann. Die beiden sind auch solo als Autoren unterwegs und haben für uns bereits aus ihren Büchern gelesen Woche:

