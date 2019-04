Die Schulbücher müssen wieder mal umgeschrieben werden. Zumindest wird einiges, was darin zur Eroberung Lateinamerikas steht, gerade infrage gestellt. Am 21. April 1519 ging Hernán Cortés im heutigen Mexiko an Land und begann den Kampf gegen die Indigenen – allen voran die Azteken. Heute, am 500. Jahrestag, stehen die Herkunftsländer der damaligen Eroberer unter Druck. So forderte der linksgerichtete mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador Spanien und den Vatikan kürzlich auf, sich für die Verbrechen der Konquistadoren zu entschuldigen.

Jetzt platzt ein junger Schweizer Historiker in diese Aufarbeitung – mit überraschenden Ergebnissen seiner Forschung. Vitus Huber verfasste seine Doktorarbeit zur Eroberung Mexikos an der Universität München. Nun hat er an der Harvard University eine profunde und prägnante Gesamtdarstellung der Conquista Amerikas für die bekannte Bücherreihe C.H.Beck-Wissen geschrieben. Aufgrund seiner Recherchen in Mexiko, Spanien und den USA kommt Huber zum Schluss: «Die überlegenen Waffen halfen nur, einzelne Kämpfe zu überleben.» Auch die effektivere Militärtaktik könne «kein hinreichender Grund gewesen sein für die spanischen Erfolge». Vielmehr fussten der rasche Sieg der Konquistadoren über die aztekische Zivilisation und die darauf folgende Kolonialherrschaft in Spanisch-Amerika auf einer Verflechtung politischer und ökonomischer Anreiz- und Belohnungsmechanismen. Hinzu komme der Vorteil, dass die Spanier in der Fremde auf die Indigenen trafen. Denn während die Eroberer nur sich und ihr Vermögen respektiv ihre Vorteile verteidigen mussten, «standen für die dortige Bevölkerung ihre Familien, ihr Land und ihr Zuhause auf dem Spiel». Darum, so Huber, hätten sie sich auch schneller auf Kompromisse eingelassen.

Neben der Unterstützung durch kooperierende Indigene haben also die Beute und ihre Verteilpraktiken den Verlauf der Conquista massgeblich bestimmt. Damit widerspricht der 33-jährige Berner nicht nur dem allgemeinen Narrativ des 20. Jahrhunderts, wonach die Eroberer den Indios schlicht überlegen gewesen seien. Sondern er entzaubert im gleichen Atemzug auch das (in konservativen Kreisen noch immer verbreitete) Wunder der Eroberung Lateinamerikas durch angebliche moralische Superiorität der Europäer.

Abklatsch Europas

«Empowering interactions»: Auf zwei Wörter reduziert Vitus Huber im Gespräch die Vorgänge vor 500 Jahren im heutigen Mexiko. Die Theorie der «ermächtigenden Interaktionen» hat der Berner Geschichtsprofessor André Hollenstein ursprünglich zur europäischen Staatenbildung entworfen. Auf die Eroberung Lateinamerikas gemünzt, bedeutet sie: Die Konquistadoren liessen die spanische Krone an der Beute teilhaben. «Im Gegenzug», belegt Huber nun erstmals, «erhofften sie sich im Rahmen dieser auf Diensten und Verdiensten basierenden ‹Gnadenökonomie› von der Krone Belohnungen in Form von Ämtern und Titeln.» Die Konquistadoren waren also keine Soldaten, wie oft dargestellt . Durch ihre Königstreue hoben sie sich auch ab von Piraten oder Räubern. Vielmehr handelte es sich um spanische Aufsteiger, die – königlich lizenziert – auf eigenes Risiko Entdecker und Eroberer wurden. Ohne fixen Lohn, dafür mit Aussicht auf einen Teil der Beute und Ämter im neuen Land. Denn zu Hause fehlte vielen von ihnen jegliche Perspektive, nicht zuletzt aufgrund des Erbrechts. Und mit noch einem Missverständnis räumt Vitus Huberauf: Auch die «christlich-feudale Dienstmentalität» stand bei den Eroberungszügen nicht im Vordergrund.

Doch wie kommt es, dass gerade ein Berner grundlegende Teile der Geschichte dieses welthistorischen Vorgangs neu schreibt? «Eigentlich ist ja der ganze Vorgang der Conquista faszinierend», findet Vitus Huber. «Begonnen mit der zufälligen ‹Entdeckung› Amerikas unter Kolumbus, der eine Eroberungsphase von rund 80 Jahren folgte, die schliesslich zu einem 300 Jahre währenden Weltreich von Europa bis zu den Philippinen führte.» Wohlgemerkt das erste Imperium, in dem die Sonne nie unterging. Dass er als Sechsjähriger einst einem Baseball-Team beitrat, habe sein Interesse für lateinamerikanische Länder geweckt. Reisen und die Wissenschaft zogen Huber dann immer tiefer in deren Geschichte hinein. Und allen Heldenepen zum Trotz ist diese eben nicht nur eine schöne: In den ersten Jahrzehnten nach der Ankunft der Europäer in Lateinamerika starben bestimmte indigene Gruppen praktisch aus. Vorab wegen eingeschleppter Krankheiten gab es Millionen von Toten – viel mehr als wegen kriegerischer Auseinandersetzungen.