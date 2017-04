Mit vier Jahren hatte er sich Latein und Griechisch beigebracht, mit sechs sprach er zehn Sprachen, und als Zehnjähriger referierte er vor Professoren in Harvard über seine Theorie der vierten Dimension. William Sidis, geboren 1898 in New York, war ein Wunderkind. Morten Brask fand in ihm den Stoff für einen Roman.

Herr Brask, wie kamen Sie auf die Idee, William Sidis einen Roman zu widmen?

Morten Brask: Es überraschte mich, dass William Sidis’ Intelligenzquotient immer noch den Weltrekord hält. Zugleich hat mich erstaunt, wie unbekannt er war. Aber als ich über ihn las, hatte ich das Gefühl: Das ist meine Geschichte. Darüber muss ich schreiben.

Was faszinierte Sie?

In der Schule hatte ich immer Probleme in Mathematik und stellte mir vor, wie ich all die Aufgaben lösen könnte, wenn ich intelligenter wäre. Mit William Sidis hatte ich meinen Supermann gefunden. Das Schicksal setzte Sidis mitten in ein historisches Drama. Seine Eltern hatten in der Ukraine eine schreckliche Jugend durchlebt. Der Vater Boris wurde von der zaristischen Polizei ins Gefängnis geworfen, weil er mit Freunden den Bauern Lesen und Rechnen beibrachte. Sarah hatte mitansehen müssen, wie ihre Eltern brutal von Räubern überfallen wurden. Die Pogrome im Russischen Reich zwangen beide zur Flucht. Sie lernten sich in New York kennen. Das ist der Stoff, aus dem Romane gemacht sind.

Wo verläuft die Grenze zwischen Fiktion und Wirklichkeit?

Auf der historischen Ebene sollte alles so korrekt wie möglich sein. Ich forschte, suchte nach Quellen und bereiste die Orte, an denen William Sidis war. Der Roman aber ist meine Version der Person und des Lebens von William Sidis. Wenn ich ihn mit jemandem reden lasse, entspringt das meiner Vorstellung. Aber es ist ein Gespräch, das er hätte haben können. Ich benütze in den Dialogen auch Stellen aus seinen Büchern. Das sind die Stärken eines Romans: Man kann ein Leben interpretieren und versuchen, es zu verstehen.

William Sidis Vater will von einem Wunderkind nichts wissen. Alle Kinder hätten Ressourcen wie sein Sohn. Überzeugt Sie diese Theorie?

Boris Sidis’ Theorie war aus den Erfahrungen von Marathonläufen abgeleitet. Nach zwanzig Kilometern gewinnen die Läufer aus der extremen Erschöpfung heraus plötzlich neue Kraft und Energie. Das könne auch mit dem Gehirn geschehen. Boris Sidis formulierte mit seiner Theorie eine Kritik am amerikanischen Schulsystem. Er warf den Schulen vor, sie würden den Kindern nur Tatsachen vermitteln, statt ihnen das Denken beizubringen.