Bühne frei für Aargauer Sommerkonzerte

Theoretisch wären seit 6.Juni Konzerte bis 300 Besuchenden unter Auflagen möglich. Aber die Clubs und Veranstalter sind noch vorsichtig und zurückhaltend. Die meisten haben sowieso Sommerpause und starten erst im September oder Oktober mit ihrem Programm. Andere wollen erst mal den 24. Juni abwarten, wo nächste Lockerungsschritte erwartet werden.

Sommerkonzerte im Aargau Musigburg Aargau, 27. Juni: Squaw & Whole Lotta DC. 4. Juli: Krawallbrüder.



Konservi Seon, 19./20. Juni: Hendrix Cousins (ausverkauft). 14. August: Marc Sway aka Marco Marroni. 28. August: Kaos Protokoll.



Sonaare Aarau, 20. Juni: «Cello Spektakel» in der Pauluskirche (ausverkauft). 10. Juli: «Eurovisionen» Duo Alert/Schwab plus Cembalo. 17. Juli: «Musiklotto» Duo Esperanto. 30. Juli: «Noche de Tango» Sexteto Cristal. 7. August: «Harfe Solo» Alexander Boldachev. 14. August: Trio Artemis.



Le Jardin du Jazz, Aarestrasse 10, Aarau, jeweils ab 19 Uhr. 19. Juni: Chick Corea. 17. Juli: Benny Golson. 14. August: Charles Mingus. 18. September: Tom Jobim. www.jardindujazz.ch

Einzelne Clubs wie das Börömpömpöm in Oberentfelden haben am ersten Wochenende, am 6. Juni, aber schon vom Bar- auf Konzertbetrieb umgeschaltet. Schnell und spontan konnte der Rockmusiker Mojo Flückiger von The Vibes für ein intimes Solokonzert gewonnen werden, dem immerhin 40 Leute beiwohnten. Gemäss Programmleiter Dominik Schibli verzichtet das Böröm auf eine Sommerpause, möchte stattdessen auf dem Areal im Freien kleine Konzerte mit lokalen Musikern und Kollekte anbieten. Ähnliche Gedanken macht sich das Nordportal in Baden. In der Halle finden schon Parties statt, aber grosse Konzerte noch nicht. Clive Hupf, für das Konzert-Programm zuständig, ist noch in Warteposition. Er kann sich aber sehr gut vorstellen, im Juli und August vor dem Club kleine Freiluftkonzerte zu organisieren und hofft, dass die Stadt mitspielt. «Die Schweizer Musiker sind bereit und hungrig auf Konzerte. Die Leute bleiben für die Ferien in der Schweiz. Das könnte funktionieren», sagt er. Ansturm auch beim Klassik-Publikum

Dass nach den Monaten des Lockdowns der Hunger auf Konzerte vorhanden ist, hat sich in der Musigburg schon gezeigt. Der Aarburger Club hat am schnellsten reagiert und schon am ersten Wochenende ein ausverkauftes Doppelkonzert mit Fernando von Arbs Bad Ass Romance und Fighter V durchgeführt. 450 Besuchende fasst die Musigburg fasst, vorerst werden aber nur 150 reingelassen. Gemäss Geschäftsführer Ronnie Url kann der erforderliche Abstand auf diese Weise nicht immer eingehalten werden, dafür werden Kontaktlisten erstellt, Masken angeboten und die Temperatur der Gäste wird gemessen. Die Mindestvorgaben werden also eingehalten. Das Juni-Programm in der Musigburg steht. Jetzt ist Url mit Hochdruck daran, attraktive Bands für den Sommer und Herbst zu buchen.

Wir wollen ein Zeichen setzen und nicht jammern