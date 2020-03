Caveltys Heiligenlegende führt satirisch in die Weltabschaffung

Dieser Schriftsteller hat die Umkehrung aller Werte, Logik und Weltbilder zum literarischen Programm gemacht. 1974 in Chur geboren, ist Gion Mathias Cavelty katholisch infiziert: als Knabe war er Ministrant bei Bischof Haas, sein Vater war CVP-Ständerat. In seinen Romanen wühlt er sich in biblische und mystische Abgründe – und feiert ein anarchisches Verständnis von Satire, deren Krönung für Cavelty die Blasphemie ist. Sich lustig machen über Weltliches interessiert ihn nicht, er dreht gleich die Weltordnung auf den Kopf und spielt mit der Abschaffung der Welt. Oberflächlich gesehen liest man hier durchgeknallten Quatsch, beim Nachrecherchieren jedoch findet man in Caveltys Büchern eine Fülle biblischer, literarischer und ketzerischer Motive. Ein Faible für das Haarsträubende sollte man als Leser allerdings mitbringen.

In Schwamendingen haben sich Satanisten festgesetzt

Im Erstling schickte er einen Jüngling im Geigenkoffer mit sprechendem Pudel auf Selbstfindung. Vor drei Jahren liess er Franz Klammer von der Skipiste nach Jerusalem fliegen und auf Jesu’ Haupt knallen.

Cavelty, der sich vor zwanzig Jahren mit «Endlich Nichtleser» einen Platz in den Reihen junger Kultautoren erschrieben hat, ist sich auch im neuen Buch treu geblieben. Nun dreht er ein besonderes literarisches Genre auf den Kopf: die Heiligenlegende.