Am 26. April 1986 ereignete sich eine Explosion in der Nähe der nordukrainischen Stadt Prypjat. Die Bewohnerinnen und Bewohner traten aus ihren Häusern, um das Feuer und das himbeerfarbene Leuchten am Himmel zu bestaunen. Die meisten von ihnen arbeiteten im Kernkraftwerk Tschernobyl, das nur vier Kilometer ausserhalb der Stadt lag.

Niemand von ihnen ahnte zu diesem Zeitpunkt, dass sich vor ihren Haustüren der schwerste Unfall in der zivilen Nutzung der Atomenergie abspielte. Just am selben Tag vor dreiunddreissig Jahren kam unweit von Stuttgart die Schauspielerin Yanna Rüger zur Welt. Hier der Tod, dort das Leben.

Diese zufällige Verstrickung von zwei Ereignissen steht am Ausgangspunkt der Inszenierung «Chronik der Zukunft», die mit Yanna Rüger auf der Tuchlaube-Bühne am Mittwoch in Aarau aufgeführt wurde. Das Theaterstück basiert auf dem Buch «Tschernobyl. Eine Chronik der Zukunft» (1997) der weissrussischen Schriftstellerin und Literaturnobelpreisträgerin Swetlana Alexijewitsch.