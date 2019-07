Den Namen lieh dem einzigen Gesangswettbewerb in der Schweiz der Sänger Ernst Haefliger (1919 bis 2007), zu dessen 100. Geburtstag am 6. Juli die Deutsche Grammophon eine 12 CDs umfassende Edition mit Aufnahmen aus den 50er- und 60er- Jahren herausgibt.

Opern-Jungstars aus der Schweiz zeigen, wie man über den Weg im Ausland international Karriere machen kann. Jene der Sopranistin Regula Mühlemann wurde durch Jens Neuberts «Freischütz»-Verfilmung derart rasch lanciert, dass sie die Lehrjahre als Ensemblemitglied an einem Schweizer Haus übersprang. Der Tenor Mauro Peter, wie Mühlemann aus Luzern, kam nach der Ausbildung im Ausland ins Ensemble am Opernhaus Zürich. Dem Basler Tenor Tobias Hächler riet sein Lehrer: Geh ins Ausland! Eine Empfehlung nahm er in Form eines Preises am «Concours Ernst Haefliger» mit, der in der Schweiz jungen Sängern eine Präsentationsplattform bieten möchte.

Von Wettingen über Salzburg nach Berlin

Entdeckt wurde Haefligers Talent bei der Lehrerprüfung am Seminar in Wettingen vom Dirigenten Volkmar Andreae. Der gab ihm die Rolle des Evangelisten in Bachs Matthäuspassion und legte den Grundstein für Haefligers Ruf als Bach-Spezialist. Der junge Sänger studierte in Wien und war Ensemblemitglied am Opernhaus Zürich. Die internationale Karriere begann, als Ferenc Fricsay ihn für Orffs «Antigone» an den Salzburger Festspielen engagierte und an die Deutsche Oper in Berlin holte.

So lebte Ernst Haefliger mit seiner Familie in Berlin und später in München, wo er eine Professur an der Musikhochschule erhielt und von wo er seine Karriere als Konzert- und Liedsänger betrieb. Die CD-Edition zeigt die ausserordentliche Vielfalt des Sängers, wobei sich Haefligers schlanker, durchaus kräftiger Tenor in Werken des Barock als klar artikulierte Klangrede, aber auch – bei Mozart – mit betörendem Schmelz entfaltet.