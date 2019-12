«Danke, Marie, danke für alles»: Roxette-Sängerin ist tot – so trauern ihr Band-Partner und die Popwelt

(dwa/sda) Die Popwelt trauert um Marie Fredriksson. Die schwedische Sängerin starb am Montagmorgen im Alter von 61 Jahren, wie ihr Management mitteilte. Sie habe 17 Jahre lang gegen Krebs gekämpft. Fredriksson litt an einem Hirntumor.

Marie Fredriksson hatte 1986 zusammen mit dem Songwriter Per Gessle das schwedische Pop-Duo Roxette gegründet. Mit «The Look» schafften die beiden 1989 den Durchbruch. Es folgten Hits wie «Listen to your heart», «It must have been love», «Joyride» oder «Almost unreal».