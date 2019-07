Was würde die studierte Psychologin Jillian Banks wohl der Musikerin Banks raten? Die 31-jährige Amerikanerin streckt den Rücken auf ihrem Sofa im Londoner Plattenfirmenbüro durch und lächelt. «Sie würde ihr sagen: ‹Mädchen, du bist nicht perfekt, aber du bist in Ordnung.›» Zweifel, die sich in Teenagerjahren zu Depressionen auswuchsen, begleiten die im kalifornischen Orange County geborene und in Los Angeles lebende Banks zwar nach wie vor. Aber sie sind, auch durch den Erfolg der ersten beiden in feinstem Synthie-Soul-Pop-Metier beheimateten Alben «Goddess» (2014) und «The Altar» (2016) leiser geworden. An ihre Stelle getreten: Selbstbewusstsein. Selbstglaube. Selbstliebe.

Wobei sich Banks immer noch zu der Schönheit des Gebrochenes-Herz-Gefühls hingezogen fühlt, wie sie zugibt. In «Alaska» singt sie über einen Traum, dass sie der Liebste verlässt, um nach Alaska zu ziehen. «Dabei war ich weder jemals in Alaska noch kenne ich jemanden dort.»

«Liebe ist immer ungewiss»

Im intensiv nachhallenden und bemerkenswert traurigen «What About Love», dem finalen Stück auf «III», gehe es hingegen um eine Liebe, die es im Leben der Jillian Banks wirklich gegeben hat. Dumm nur: Er war mit jemand anderem liiert und kehrte letztlich zu seiner Partnerin zurück. «Ich habe akzeptiert, dass Liebe immer ungewiss ist», so Banks. «Man kann nicht in den anderen hineinschauen, man weiss nicht, wie sehr die andere Person liebt, wie lange oder ob überhaupt. Dennoch glaube ich heute, dass die Liebe am Ende immer siegen wird – selbst dann, wenn sie es augenscheinlich nicht tut.»

In Songs wie dem etwas bassbetonteren «Look What You’re Doing To Me» oder dem aufs Äusserste gefühlvollen «Contaminated» singt Banks so sinnlich und mit so starkem erotischen Unterton wie vielleicht noch nie. Banks: