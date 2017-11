Literatur

Nicola Steiner (43), Die Profi

Die hat alles richtig gemacht: Sie hat den Finger auf den wunden Punkt gelegt und die relevante Frage gestellt. Sie hat mit dem treffendsten Beispiel nachgehakt. Das war hart, jemand war verletzt, daraufhin hat sie sich privat und öffentlich entschuldigt — eine entgegenkommende Geste, verpflichtet dazu war sie nicht. Schliesslich hat sie ein souveränes Interview gegeben.

Doch SRF-«Literatuclub»-Moderatorin Nicola Steiner hat einen Makel: Sie ist weiblich und sieht jung aus. Das gefundene Fressen in der Arena der angeschlagenen Löwen. Nacheinander rissen diese das Maul auf: «physisch und psychisch nicht ertragbar» jaulte der eine, «Affront» brüllte ein anderer, «mutwillig», «vollkommen unnötig», «Fauxpas», «gründlich missraten», «willkürlich vom Zaun gebrochen» so der fauchende Männerchor— bis zum Wutgebrüll eines Lukas Bärfuss, der die journalistische Professionalität von Nicola Steiner schwülstig herablassend in eine vermeintliche «Unschuld ihrer Ignoranz» verkehrte. Nein, der 10. Schweizer Buchpreis wird nicht als der Tag in Erinnerung gehen, an dem mit dem Schriftsteller Jonas Lüscher ein neuer, strahlender und mehr als verdienter Sieger gekürt wurde. Das ist in einem beschämenden Platzhirschgetrampel untergegangen. Ach Ihr feinsinnigen, so erhabenen Literaten! (Anne-Sophie Scholl)

