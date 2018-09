Beim Eintreten ist noch alles in Ordnung. Das schmale Gebäude an der Hardstrasse 43 unterscheidet sich nicht auffällig von den anderen Gebäuden hier: Weiss, mit weissen Fensterläden und braunem Ziegeldach. Ein freundliches, einladendes Haus.

Perfekt für Rebecca Kunz. Die Bernerin hat soeben ihren Master an der Hochschule für Gestaltung und Kunst abgeschlossen und das Haus an der Hardstrasse ist ihre Abschlussarbeit. Ein Keller, ein Erdgeschoss, zwei Stockwerke, einen Dachboden. Was zeigt eine Künstlerin auf so viel Raum?



Die Frage ist falsch gestellt. Das Haus ist kein Gefäss, es ist die Arbeit. Das versteht aber erst, wer hindurch gelaufen ist. The only way out is through. Also, hereinspaziert!

«Ich sag erstmal nichts», sagt Kunz, die auf den Treppenstufen sitzt. Sie lächelt. Später wird sie erzählen, dass dieses Haus während ihrer Arbeit in sie hineingewachsen sei und umgekehrt, eine Symbiose, die nur erreicht, wer sich monatelang mit einem Ort auseinandersetzt.



Leer und besetzt zugleich



Der erste Raum ist wie alle folgenden Räume leer und besetzt zugleich. Die Fenster sind mit einer blassrosa Folie abgedeckt, aber es kommt noch Tageslicht hindurch. Was merkwürdig ist: Die weissen Fensterläden an der Fassade waren beim Eintreten alle geschlossen. Mittendrin stehen auf einem weissen Serviertischchen mit Flüssigkeit gefüllte Gläser, in der gleichen Farbe wie die Fensterfolien.