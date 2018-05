Der 1972 geborene Nabé war auch als Ear oder Boundzound bekannt. Mit den bisher vier Studioalben der Berliner Kultband Seeed war Nabé immer wieder in den vordersten Rängen der Charts anzutreffen, auch in der Schweiz. Die Band zog auch durch ihre energiegeladenen Live-Auftritt Tausende Zuschauer in ihren Bann.