Der Gesang der Vögel – verstummt: Ein Essay von Alain Claude Sulzer zur Kultur im Corona-Sperrmodus

Sofort wurde mir klar, dass die Erde bebte, so wie sie es seit Jahrmillionen immer wieder tut. Das Ereignis bleibt unvergesslich und hat sich nicht wiederholt.

Die Vögel verstummten. Plötzlich schien die Natur stillzustehen. Es war ein ungewohnter Augenblick des Atemholens vor dem Unbekannten, das aus dem Unsichtbaren drohte. Tatsächlich kam es aus dem Untergrund. Der Gesang der Vögel, dem man für gewöhnlich kaum Aufmerksamkeit schenkt, weil er so alltäglich ist, rief sich erst in Erinnerung, als er nicht mehr zu hören war. Das dauerte nicht lange, nur ein, zwei Minuten, aber das beängstigende Schweigen liess einen aufhorchen.

Dass einige von ihnen kurz vor dem Erdbeben versucht hatten, ins Innere des Hauses zu gelangen und gegen die Scheiben geflogen waren, wurde mir erst jetzt bewusst. Zwei, drei Vögel hatten sich beim Aufprall das Genick gebrochen. Was sich in den wenigen Minuten in ihren kleinen Gehirnen abgespielt hatte, war rätselhaft und beeindruckend.

Lockdown wie ein vegetatives Innehalten – besonders für die Kunst

Ist es das passende Bild zur jetzigen Situation? Nicht ganz, denn im Gegensatz zum Erdbeben hält der Schock, unter dem wir jetzt alle leiden, viel länger an; nach einem täuschend hoffnungsvollen Zwischenspiel erleben wir gerade einen dramatischen zweiten Sprung ins Leere.

Dennoch: Es ist dieses stockende Bild vegetativen Innehaltens, das mir als Erstes in den Sinn kam, als uns die Meldung vom zweiten Lockdown erreichte. Noch vor einem Jahr schienen uns solche Massnahmen unmöglich. Undenkbar. Hart, am härtesten neben den Gas­tronomen, treffen sie Künstler, Musikerinnen, Schriftsteller, Schauspielerinnen – und ihr grosses Publikum.

Jede und jeder versucht auf seine Weise, damit zu leben, aber anders als beim ersten Sperrmodus sind die selbstbeschwichtigenden Ausreden, die der verordneten Entschleunigung etwas Positives abzugewinnen versuchten, wie Schnee in der Sonne geschmolzen. Vom Wasser, das davon übrigbleibt, ernährt sich niemand. Wer sich in den trüben Pfützen betrachtet, die sich gebildet haben, sieht nur noch trübe Hoffnungslosigkeit gespiegelt.