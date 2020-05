Der grosse Test: Welches der 8 Schweizer Streaming-Portale kann es mit Netflix aufnehmen?

Die Kinos sind zu, Coronafrühling 2020. Endlich habe ich Zeit, ein paar Filme zu streamen, die ich noch nicht gesehen habe. Der Vorsatz: Netflix, Sky Show und Co. für die beiden nächsten Wochen links liegen lassen, dafür die Schweizer Streaming-Anbieter abklappern. Artfilm.ch ist eines dieser Portale. Bis zur Pandemie habe ich nie davon gehört, nun gab es das gesamte Angebot für einen Monat gratis.

Die Aktion sprach sich schnell herum. Schweizer Erfolgsfilme wie «Die Schweizermacher», «Home» oder «Das Fräulein» sind darauf zu finden. Ich stosse auf «Chrieg» von 2014. Die Gelegenheit, den düsteren Erstling von Simon Jaquemet über ein aus dem Ruder gelaufenes Bootcamp für Jugendliche auf einer Alp zu sehen.

Funktioniert tadellos. Ich schaue mir den Film auf dem Laptop an. Streaming kann kein Kinoerlebnis ersetzen, so ehrlich muss man sein. Doch «Chrieg» zieht den Zuschauer auch auf dem kleinen Schirm in Bann, mitten hinein in einen Krieg, den die Jugendlichen mit sich selbst und ihren Familien führen. Erstes Fazit: Gut gemacht, schön auch, bleibt ein Film wie «Chrieg» dank einer Plattform wie Artfilm in Erinnerung.

Streaming-Erlöse gehen auch an die gebeutelten Kinos

«Bruno Manser – die Stimme des Regenwalds» steht als Nächstes an. Über den Film wurde genug geschrieben, einiges wurde kritisiert. Die Gelegenheit, mir selbst ein Bild davon zu machen. Ich steuere den virtuellen Saal eines meiner Lieblingskinos an und lande auf dem Portal Cinefile.ch.

Schweizer Verleiher und Kinos haben solche virtuellen Säle eingerichtet, als die richtigen Kinos wegen der Pandemie ihre Türen schlossen. Der Vorteil: Hier geht der Erlös nicht nur an die Produktionen, ein Teil davon kann den mitmachenden Kinos zugeordnet werden. Nicht viel, aber besser als nichts.

Los geht’s mit der Registrierung, ein kurzer Dämpfer, wir kennen es ja von Netflix. Aber es gibt einen Vorgeschmack auf all die Registrierungen, die noch folgen werden auf den Schweizer Portalen.