Der Kunsthandel steckt in einer tiefen Krise – aber «the show must go on»

Im Halbstundentakt beliefert das Auktionshaus meine Mailbox. Anlass: die Online-Auktion «Von Rembrandt bis Richter». Ein Experiment, eine Show. Das Ziel: mich wie 150000 andere an diesem Dienstagabend zu animieren, mich einzuschalten, dem Auktionator zuzuschauen, der gestenreich vor den Bildschirmen und einigen wenigen realen Menschen in London tanzte. Er koordinierte Kolleginnen und Kollegen in New York, Hongkong und London, die am Telefon mit Bietern aus 47 Ländern verbunden waren. Schon bei Los 9 wurde die Bieterei an fünf Telefonen um eine Skulptur von Barbara Hepworth von 1956 so richtig spannend. Mit 1,275 Millionen Pfund wurde der Schätzpreis (350000 Pfund) pulverisiert.

Das sorgte für Stimmung. Zusätzlich angeheizt durch die Tatsache, dass Sotheby’s prestigeträchtige Werke aus 500 Jahren Kunstgeschichte erstmals in einem einzigen Sale anbot – statt über Tage in Kategorien-Auktionen. Es klingt nach Superlativ ist aber eine Verzweiflungstat Um 22 Uhr war die Show beendet und die Verkaufsliste mit euphorischen Kommentaren aufgeschaltet. Rund 150 Millionen Pfund (193 Mio. Dollar) hatte Sotheby’s eingenommen, 62 der 65 Lose verkauft, fünf davon für über 10 Millionen Dollar. Spitzenreiter war Joan Miró, (Femme au chapeau rouge) für 28,7 Mio. Dollar, gefolgt von Rembrandts Selbstporträt für 18,7 Mio. Dollar.

Das klingt nach Superlativen, nach Erfolg. Aber eigentlich ist es eine Verzweiflungstat. Denn die Auktionshäuser und generell der Kunsthandel stecken tief in der Krise. 2019 schon waren die Umsätze nach unten gerutscht. Als Illustration die Zahlen der beiden Grössten: Bei Sotheby’s fiel der Umsatz von 5,3 (2018) auf 4,8 Milliarden Umsatz 2019, bei Christie’s von 7 auf 5 Milliarden. Und diesen Frühling nun stürzte die Coronakrise die Kunstwelt in die wirtschaftliche Hölle. Die Frühlingsaktionen waren vorbereitet und liessen sich noch knapp über die Bühne bringen, aber die Sommerauktionen schienen verloren. Kam dazu, dass weltweit alle Messen – mit wenigen kleinen Ausnahmen – nicht stattfinden: die Art Basel Hongkong im März wurde kurzfristig gestrichen, später die Hauptausgabe in Basel von Juni auf September verschoben, dann abgesagt und behelfsmässig mit Online Viewing Rooms mehr schlecht als recht ersetzt. Online als Rettungsanker, als Haupteinnahmequelle? Daran glaubte niemand. Noch 2019 galt grundsätzlich das Verdikt: Reine Online-Auktionen, bei denen man über zehn Tage Gebote auf im Internet Angebotenes abgeben kann, eignen sich nur für Schnäppchen, aber nicht für Spitzenwerke. Für Spitzenpreise braucht es das Live-Gefecht Über eine Million gehe auf diesem Weg gar nichts, hiess es. Ob international oder in der Schweiz. Man sehe sich nur mal die Trennung beim Zürcher Auktionshaus Koller an. Denn um bei den Spitzenwerken Spitzenpreise zu erzielen, braucht es Bietergefechte. Den Live-Wettkampf, das Kauffieber, den Siegeswillen. Das passiert seit Jahren auch via Telefon und ist in Live-Streams verfolgbar. Aber es muss Stimmung herrschen, angeheizt von Show-Talenten auf dem Bock, die mit Sprüchen, Kunstpausen und einem Erheben des Hammers sowie unterstützt von Rufen aus dem Publikum, die Kaufwilligen zu höheren Geboten anstacheln. Mit seinem globalen «One: A Global Sale of the 20th Century», landete Christie’s kürzlich einen ersten, wirklichen Online-Erfolg. Vier Auktionatoren waren in Hongkong, Paris, London und New York gleichzeitig in Aktion und sorgten gemeinsam für die action. Nach knapp vier Stunden waren 420,94 Millionen Dollar zusammen. Eine kurze Zusammenfassung gibts in diesem Video:

Möglich war das – wie jetzt bei Sotheby’s nur – dank intensiven Vorarbeiten. Für rund die Hälfte der Werke, so schätzen Analysten, hatten die lokalen Angestellten Garantie-Abmachungen mit Sammlern ausgemacht. In der Schweiz ist dies vor allem Caroline Lang. Ohne solche Garantien würden viele Verkäufer ihre Werke einem solchen Experiment nie aussetzen. Was wie ein abgekartetes Spiel klingt, wurde übrigens nicht speziell für Corona erfunden, es gehört seit Jahren zum Deal hinter dem Deal.