Die Aargauer Galerien mit einem grossen und vielfältigen Angebot

Innert zwei Wochen eröffnen fast alle Galerien und Kunsträume im Aargau. Eine Fülle von einheimischen Künstlerinnen und auswärtigen Gästen lassen sich entdecken. Hier eine Auswahl:

Aarau: Arnold Galerie, beletage und Kunstraum

Die Badenerin Ruth Maria Obrist zeigt in der Kantonshauptstadt, in der Arnold Galerie «Kompositionen in Dur und Moll». Hochästhetische Arbeiten aus dreckigen Materialien. Mit Teer, Leim und dem Desinfektionsmittel Mercuchrom bringt sie dunkle Töne und luziden Glanz, Chaos und Ordnung zusammen. (Bis 26. September)