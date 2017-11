Für Kuratoriumspräsident Rolf Keller kommt die angekündigte Kürzung überraschend und kurzfristig. Eigentlich brauche das Gremium mehr Geld, erklärt er auf Anfrage. Seine Begründung: «Unser Budget ist seit 2010 auf dem gleichen Stand, die Kosten der Künstlerinnen und Veranstalter aber sind gestiegen. Wir hätten eigentlich einen Bedarf von rund 8,1 Millionen Franken.» Was nun? Er und die Mitglieder des Kuratoriums versuchen nun, einzelne Mitglieder des Grossen Rates zu kontaktieren, die Situation und die Auswirkungen zu erklären. Wo würde das Gremium denn sparen? «Wir haben den gesetzlichen Auftrag das professionelle und aktuelle Kunstschaffen zu fördern. Bei diesem Kernauftrag können wir nicht ansetzen, wir müssten also bei den ‹Kann-Förderungen› streichen», erklärt Keller. «Das heisst Abstriche gäbe es primär bei den lokalen Kulturvereinen, bei der Laien-Kultur.» Also bei der Breitenförderung? «Kulturpolitisch wäre das schlecht», erklärt Keller, «aber es bliebe uns kaum etwas anderes übrig.»

Wenn man weiss, dass einige Grossräte vor allem die Werkbeiträge und Atelieraufenthalte für Kultur-Profis kritisieren (eine der wichtigen und nachweislich bewährten Fördermassnahmen), muten die allfälligen Auswirkungen geradezu paradox an. Was Rolf Keller vor allem auffällt: In den letzten zehn Jahren seien die Steuereinnahmen um rund 10 Prozent gestiegen, die Kulturausgaben aber um rund 10 Prozent gesunken. «Die Schere öffnet sich immer weiter, das beunruhigt uns.»

Weniger Pfuus für Leuchttürme

Neun Kulturinstitutionen hat der Kanton seit der Revision des Kulturgesetzes 2009 zu Leuchttürmen erklärt. Von bis zu 3 Millionen Franken Unterstützung für alle sprach man einst. 2015 erhielten die Aushängeschilder der Aargauer Kultur immer- hin 2,325 Millionen Franken. Bei den sogenannten «Entlastungsmassnahmen» kürzte man sie für die Jahre 2016 bis 2018 vorübergehend um 15 Prozent auf 2 Millionen – mit dem Versprechen: Das sei befristet und ab 2019 werde wieder der volle Beitrag möglich. Erst letztes Jahr wurden mit vier Institutionen (Argovia Philharmonic, KiFF, Künstlerhaus Boswil und Murikultur) die Leistungsvereinbarungen erneuert – mit wieder höheren Beiträgen ab 2019. Zitat aus der Begründung: «Der Regierungsrat will mit der erneuten Beitragssprechung die Ausstrahlung des Kulturkantons Aargau stärken und die hervorragende Kulturarbeit dieser Institutionen nachhaltig sichern.»

An dieses Versprechen wollen sich die Kommissionen nicht mehr halten und setzen im Finanzplan einen Plafond von 2 Millionen Franken. Für die neun Institutionen eine schwierige Situation, läuft ihre Planung doch langfristiger als die grossrätlichen Rotstiftaktionen.

Seit 2011 gehts bergab

Seit Jahren wird spart der Kanton generell bei der Kultur. 2011 betrug der Rechnungsabschluss (Saldo der Finanzierungsrechnung) der Abteilung Kultur 44,3 Millionen Franken – seither gehts bergab. Stand 2016: 39,48 Millionen. Diese beinahe 5 Millionen Franken wurden vor allem bei den kantonalen Betrieben (Museum Aargau, Kunsthaus, Denkmalpflege, Archäologie, Kantonsbibliothek und Staatsarchiv) mit Stellenabbau und Reduktion von Betriebskosten eingespart. Rund die Hälfte der gekürzten Mittel bei der Staatsrechnung wurden mit Mitteln aus dem Swisslos-Fonds kompensiert.

Im Budget 2018 (Globalbudget, inklusive Kulturlastenausgleich, Beiträge an die Eigentümer von denkmalgeschützten Liegenschaften u. a.) sind 40,176 Millionen Franken eingestellt. Oder sogar noch weniger, je nachdem, ob und wie stark das Kuratorium am kommenden Dienstag gerupft wird – oder auch gleich noch die Schlossdomäne Wildegg (um 100'000 Franken, wie eine Minderheit der FaKo BKS fordert).

Der Klarheit halber zum Schluss noch zwei Zahlen: Die Kulturausgaben machen weniger als 1 Prozent der Staatsausgaben aus (2016 waren es 0,85 Prozent). Im Ranking der Kantone (Kulturausgaben ohne Gemeinden pro Kopf) liegt der Aargau auf Platz 21.