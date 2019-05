Noch immer stecken in Berningers Texten wunderschöne Sätze. Über die Liebe, über deren Scheitern («I’m still standing in the same place / Where you left me standing / I am easy to find») und solche über das generelle Zweifeln und Verzweifeln am Leben («Is it easy to live inside yourself? / All the little kids are high and hazy / Everybody got nowhere to go / Everybody wants to be amazing»). Das ist der Soundtrack für pathosaffine Mitdreissiger. An vielen Stellen triffen The National genau den Nerv jener Generation, die sich den Luxus leisten kann, trotz Überfluss mit dem Leben zu hadern.

Da verzeiht man es der Band auch, dass die Platte etwas zu lange geraten ist. Gerade die Songs mit Chor hätten jetzt nicht unbedingt auch noch sein müssen. Aber zur Platte erscheint auch ein Kurzfilm (Regie: Mike Mills, Hauptrolle: Alicia Vikander), und irgendwie ist es wohl als Gesamtkunstwerk angedacht – was die Länge des Albums aber eigentlich nicht erklärt; der Film dauert nur 24 Minuten.

Durch die abgeschüttelte Bequemlichkeit hat man als Hörer endlich wieder jenes Gefühl von wohliger Wärme, wenn man The National hört. Es ist ein Gefühl, zu dem man sich wunderbar mit einem Glas Rotwein auf das Sofa setzen und etwas übers Leben sinnieren kann. Und vielleicht erinnert es einen ja auch daran, dass man es sich nicht zu bequem machen sollte.

The National «I Am Easy to Find» (Musikvertrieb/4AD/Beggars). Erscheint am 17. 5. Live: 3. Dezember, Samsung Hall, Zürich.