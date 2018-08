Zu seinem Portfolio gehören, zum Beispiel, der knallharte James-Bond-Film «Quantum of Solace» (2008), die Komödie «Stranger than Fiction» (2006), die Verfilmung des Afghanistan-Romans «The Kite Runner» (2007) sowie die Zombie-Apokalypse «World War Z» (2013). Nun hat sich Forster mit seinem zwölften Langspielfilm «Christopher Robin» der beliebten Kinderbuchfigur Winnie Puuh angenommen.

Seit dem Erfolg des Südstaaten-Dramas «Monster’s Ball» (2001) sind fast zwei Jahrzehnte vergangen. Marc Forster gehört mittlerweile zur obersten Liga der Hollywood-Regisseure. Der gebürtige Davoser liess sich in dieser Zeit nicht an einen bestimmten Stil oder ein Genre binden.

Er erinnert sich kaum an seine Kindheit, als er im Hundertmorgenwald unzählige Abenteuer mit Winnie Puuh und seinen Freunden erlebte. Da taucht eines Tages der honigliebende Bär mitten in London auf und bringt Christopher Robins Alltag gehörig durcheinander.

Nach dem Tod von Milne kaufte Disney 1961 die Rechte an Winnie Puuh und stellte seither mehrere Zeichentrickfilme und -serien her. «Christopher Robin» ist die erste Realverfilmung, wobei die Tierfiguren computeranimiert sind. In Forsters Film ist Christopher Robin, der Junge aus den Pooh-Geschichten, erwachsen geworden und lebt mit seiner Familie im London der Nachkriegszeit.

Mit herzergreifendem Charme erinnert uns der Film, wie sehr es wohltäte, wenn mit Honig verklebte Bärentatzen ab und an unsere Erwachsenenwelt etwas entschleunigen würden. Zynikern fällt es sicherlich einfach, Puuhs Weisheiten als abgedroschene Kalendersprüche abzukanzeln. Ihnen sei an dieser Stelle ein grosser Löffel von Honig und ein anschliessendes Nickerchen angeraten. (DPO)

Im Interview mit der «Schweiz am Wochenende» erzählt der 49-jährige Regisseur, wieso er sich für den Filmstoff von Winnie Puuh entschieden hat. «Ich war mit meiner Tochter in den Ferien, und sie schaute sich einen Zeichentrickfilm von Winnie Puuh an. Sie drehte sich zu mir um und sagte: ‹Könntest du endlich mal einen Film für Kinder machen?› Da habe ich mir gedacht: warum nicht über Puuh?»

Die Produzenten sind auf Forster zugegangen und zusammen haben sie die Geschichte weiterentwickelt. «Die Idee war einfach: Wir nahmen diesen global geliebten Bären und führten ein neues Konzept ein. Christopher Robin ist nun erwachsen. Er hat sein inneres Kind verloren und muss den Weg zu seiner Kindheit zurückfinden.»

Dabei sei es für Forster wichtig gewesen, dass der Film sich in der Darstellung der Tierfiguren möglichst nah an das Original von Milne und den darauf folgenden Disney Adaptionen hält. Zusammen mit den Kostümbildnern und Computeranimateuren wollte Forster einen ganz bestimmten Look für Puuh und Co. «Ich hab mich zuerst an den ursprünglichen Buchillustrationen von Ernest Howard Shepard orientiert. Danach habe ich mir die ersten Animationszeichnungen von Disney in ihrem Archiv angeschaut. Die Plüschtiere sollten möglichst echt wirken, sodass man das Gefühl hat, Christopher Robin habe mit ihnen gespielt.»

Die Liebe zum Detail hat sich gelohnt. Puuh, Ferkel, I-Aah, Tigger und wie sie alle heissen, wirken charmant aus der Zeit gefallen und so flauschig, dass man sie am liebsten knuddeln würde. Doch Marc Forster hat sich nicht nur bei der äusserlichen Darstellung der Figuren an das Original gehalten, sondern auch bei deren Charakterisierung.

